Вони це називають "ефектом любові". Цим секретом в ексклюзивному інтерв'ю поділився співзасновник компанії Monobank Олег Гороховський.

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Таємниця успіху

За його словами, за початковим бізнес-планом, компанія мала б вирости за 5 років до 1 мільйона клієнтів. Однак не дуже на це сподівалися.

Те, що у нас зараз відбувається, я називаю "ефектом любові",

– зауважив співзасновник.

Тобто, як він пояснив, вдалося зробити так, що клієнти їх полюбили. Він наголосив: "Різниця між звичайним залученням щодо цього бізнес-плану і тим, що трапилось насправді – це і є "ціна любові". Він додав, що, наприклад, кожен клієнт приносить Monobank на місяць приблизно 100 гривень прибутку.

"Так, приріст складає понад 10 мільярдів гривень. Саме коштом цього, що клієнти нас люблять, а любов – це не фігура мовлення. Ми сьогодні й вже 2 – 3 роки маємо 40% залучених клієнтів по рекомендаціях друзів та знайомих", - пояснив Гороховський.

На його думку, це і є головний критерій того, що клієнтам приємно їх рекомендувати. Тому ця різниця між прогнозованим та фактичним ростом – це і є "ціна любові".

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Що робити, щоб твій бізнес полюбили

Для того, щоб твій бізнес полюбили, як співзасновник компанії наголосив, є певні базові вимоги.

По-перше, треба робити бізнес чесно. Якщо у тебе є якийсь "дрібний шрифт", "зірочки" в тарифах – це не спрацює.

По-друге, треба любити своїх клієнтів.

"Я зіштовхуюсь з тим, що деякі власники бізнесів можуть позаочі називати клієнтів "лохами". У нас за таке – моментальне звільнення. Якщо ти ставишся до клієнтів як до лохів, чи вважаєш, що клієнти щось не помітять і ви на них заробите – це проблема", – пояснив Гороховський.

По-третє, клієнти довіряють конкретним людям.

Він підсумував, що в епоху соцмереж і коли все на видноті, не можна щось приховати. Тому треба робити бізнес чесно й він обов'язково має бути соціально представлений. Дуже важко довіряти бездушним брендам і логотипам, підсумував він.

Повністю інтерв'ю із Олегом Гороховським про те, як працює інтернет-банкінг, про залучення клієнтів та "Приватбанк" – читайте незабаром на 24 каналі. Не пропустіть!