Они это называют "эффектом любви". Этим секретом в эксклюзивном интервью поделился соучредитель компании Monobank Олег Гороховский.

Интересно Хотим обогнать "Приват" за следующие 5 лет, – соучредитель Monobank

Тайна успеха

По его словам, по первоначальному бизнес-плану, компания должна была бы вырасти за 5 лет до 1 миллиона клиентов. Однако не очень на это надеялись.

То, что у нас сейчас происходит, я называю "эффектом любви",

– заметил соучредитель.

То есть, как он объяснил, удалось сделать так, что клиенты их полюбили. Он подчеркнул: "Разница между обычным привлечением по этому бизнес-плану и тем, что случилось на самом деле – это и есть "цена любви". Он добавил, что, например, каждый клиент приносит Monobank на месяц примерно 100 гривен прибыли.

"Так, прирост составляет более 10 миллиардов гривен. Именно за счет того, что клиенты нас любят, а любовь – это не фигура речи. Мы сегодня и уже 2 – 3 года имеем 40% привлеченных клиентов по рекомендациям друзей и знакомых", – пояснил Гороховский.

По его мнению, это и есть главный критерий того, что клиентам приятно их рекомендовать. Поэтому эта разница между прогнозируемым и фактическим ростом – это и есть "цена любви".

​Внимание Monobank: успех сервиса с котиками и как повлияла конкуренция с "Приватом"

Что делать, чтобы твой бизнес полюбили

Для того, чтобы твой бизнес полюбили, как соучредитель компании отметил, есть определенные базовые требования.

Во-первых, надо делать бизнес честно. Если у тебя есть какой-то "мелкий шрифт", "звездочки" в тарифах – это не сработает.

Во-вторых, надо любить своих клиентов.

"Я сталкиваюсь с тем, что некоторые владельцы бизнесов могут за глаза называть клиентов "лохами". У нас за такое – моментальное увольнение. Если ты относишься к клиентам как к лохам, или считаешь, что клиенты что-то не заметят и вы на них заработаете – это проблема", – пояснил Гороховский.

В-третьих, клиенты доверяют конкретным людям.

Он подытожил, что в эпоху соцсетей и когда все на виду, нельзя что-то скрыть. Поэтому надо делать бизнес честно и он обязательно должен быть социально представлен. Очень трудно доверять бездушным брендам и логотипам, подытожил он.

Полностью интервью с Олегом Гороховским о том, как работает интернет-банкинг, о привлечении клиентов и "Приватбанк" – читайте вскоре на 24 канале. Не пропустите!