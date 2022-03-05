Анна Маляр заявила, что для того чтобы получить общую картину происходящего на фронте, не нужно смотреть на ситуацию на отдельных его участках. Ведь некоторые населенные пункты захватчикам удалось временно занять, но преимущество на нашей стороне.

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Общее преимущество за украинскими силами. Мы обязательно вернем те территории, на которых временно находится враг. Еще не долго осталось,

– заявила Маляр.

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