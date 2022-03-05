Ганна Маляр заявила, що для того, аби отримати загальну картину того що відбувається на фронті, не потрібно дивитися на ситуацію на окремих його ділянках. Адже деякі населені пункти загарбникам вдалося тимчасово зайняти, але перевага на нашому боці.

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Загальна перевага за українськими силами. Ми обов'язково повернемо ті території, на яких тимчасово зараз знаходиться ворог. Ще не довго залишилося,

– заявила Маляр.

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