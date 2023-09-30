Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города присоединиться к общенациональной минуте молчания в 9:00 1 октября.

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Остановитесь, где бы вы ни были

Андрей Садовый сообщил, что 1 октября 9:00 в День Защитников и Защитниц Львов остановится на одну минуту. От жителей и гостей города нужно только одно: остановиться в это время на минутку, чтобы почтить память наших Героев. Это касается абсолютно каждого – даже общественного транспорта и автомобилистов.

Я прошу всех поддержать инициативу президента, чтобы 1 октября в 09:00 мы на минуту остановились где бы мы ни были: общественный транспорт, машина или просто идем по улице. И мысленно почтили всех наших Героев, отдавших свою жизнь за нашу свободу,

– сказал Андрей Садовый.

Жителей области тоже призвали приобщиться к общенациональной минуте молчания. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что мы должны достойно почтить наших Героев не только во Львове, но и в регионе.

Все наше государство остановится в минуте молчания. Поддержите инициативу Президента. Передайте эту просьбу родным, друзьям, соседям. Мы должны достойно почтить Героев, ради жизни ушедших на смерть. Героев, для которых Украина была превыше всего,

– написал он.

Обратите внимание! 1 октября Украина впервые отметит в новую дату День своих защитников и защитниц.

Владимир Зеленский призвал присоединиться всех украинцев

27 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что в это воскресенье 1 октября впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг украинских Героев. На центральных площадях и улицах украинских городов пройдет минута уважения.

Глава государства призвал каждого остановиться в этот день на минуту в 9:00. Он хочет, чтобы это стало нашей новой традицией.