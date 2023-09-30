Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів міста долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00 1 жовтня.

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Зупиніться, де б ви не були

Андрій Садовий повідомив, що 1 жовтня 9:00 у День Захисників та Захисниць Львів зупиниться на одну хвилину. Від жителів та гостей міста потрібно лише одне: зупинитися в цей час цього на хвилинку, щоб вшанувати пам'ять наших Героїв. Це стосується абсолютно кожного – навіть громадського транспорту та автомобілістів.

Я прошу всіх підтримати ініціативу президента, щоб 1 жовтня о 09:00 ми на хвилину зупинилися, де б ми не були: громадський транспорт, машина чи просто йдемо по вулиці. І подумки вшанували всіх наших Героїв, які віддали своє життя за нашу свободу,

– сказав Андрій Садовий.

Жителів області теж закликали долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що ми повинні гідно вшанувати наших Героїв не лише у Львові, а й в регіоні.

Уся наша держава зупиниться у хвилині мовчання. Підтримайте ініціативу Президента. Передайте це прохання рідним, друзям, сусідам. Ми повинні гідно вшанувати Героїв, які заради життя пішли на смерть. Героїв, для яких Україна була понад усе,

– написав він.

Зверніть увагу! 1 жовтня Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць.

Володимир Зеленський закликав долучитися всіх українців

27 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї неділі 1 жовтня вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг українських Героїв. На центральних площах та вулицях українських міст пройде хвилина шани.

Глава держави закликав кожного зупинитися у цей день на хвилину о 9:00. Він хоче, щоб це стало нашою новою традицією.