Общественные деятели, волонтеры и добровольцы считают переизбрание Порошенко угрозой для Украины

Попытки действующего президента Украины Петра Порошенко остаться у власти еще на один срок представляют угрозу для существования Украины.

Об этом говорится в обращении к украинцам, опубликованном в Facebook от имени участников восстановления независимости Украины и Революции Достоинства, добровольцев, ветеранов, военнослужащих, волонтеров и представителей общественности. Среди его подписантов, в частности, Герой Украины, диссидент Степан Хмара, судья Конституционного Суда в отставке Виктор Шишкин, представитель Духовного совета Майдана митрополит Стефаний (Александр Негребецкий).

"Сегодня здесь собрались ветераны московско-украинской войны, волонтеры, общественные деятели, чтобы заявить, что, находясь 5 лет на посту президента Украины, Порошенко не сумел обеспечить безопасность и оборону государства, стал источником коррупции и личного обогащения, и дальнейшее пребывание его на посту президента является угрозой для существования Украинского государства", – отметил Степан Хмара.

Также авторы обращения отмечают, что без устранения Порошенко от власти невозможно провести свободные и демократические выборы в Верховную Раду Украины, а новоизбранная Верховная Рада должна восстановить истинное независимое правовое украинское государство.

Кроме этого, они предостерегают президента Украины, который будет избран 21 апреля, от опрометчивых шагов, которые могут способствовать продвижению российских интересов, нарушению Конституции Украины и любых других действий, ведущих к разрушению украинской государственности.

В случае пренебрежения интересами Украины подписанты приложат максимальные усилия для организации народа на защиту государства.

Обращение открыто для подписания сознательными и ответственными украинцами.