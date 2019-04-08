15:07
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Общественные деятели, волонтеры и добровольцы считают переизбрание Порошенко угрозой для Украины

      85 Читати новину українською
      Обращение к украинцам
      Обращение к украинцам / facebook.com

      Попытки действующего президента Украины Петра Порошенко остаться у власти еще на один срок представляют угрозу для существования Украины.

      Об этом говорится в обращении к украинцам, опубликованном в Facebook от имени участников восстановления независимости Украины и Революции Достоинства, добровольцев, ветеранов, военнослужащих, волонтеров и представителей общественности. Среди его подписантов, в частности, Герой Украины, диссидент Степан Хмара, судья Конституционного Суда в отставке Виктор Шишкин, представитель Духовного совета Майдана митрополит Стефаний (Александр Негребецкий).

      "Сегодня здесь собрались ветераны московско-украинской войны, волонтеры, общественные деятели, чтобы заявить, что, находясь 5 лет на посту президента Украины, Порошенко не сумел обеспечить безопасность и оборону государства, стал источником коррупции и личного обогащения, и дальнейшее пребывание его на посту президента является угрозой для существования Украинского государства", – отметил Степан Хмара.

      Также авторы обращения отмечают, что без устранения Порошенко от власти невозможно провести свободные и демократические выборы в Верховную Раду Украины, а новоизбранная Верховная Рада должна восстановить истинное независимое правовое украинское государство.

      Кроме этого, они предостерегают президента Украины, который будет избран 21 апреля, от опрометчивых шагов, которые могут способствовать продвижению российских интересов, нарушению Конституции Украины и любых других действий, ведущих к разрушению украинской государственности.

      В случае пренебрежения интересами Украины подписанты приложат максимальные усилия для организации народа на защиту государства.

      Обращение открыто для подписания сознательными и ответственными украинцами.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      33350
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Степан Хмара
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Европарламент ввел жесткие ограничения для "Северного потока-2"
      сегодня , 15:07 Европарламент ввел жесткие ограничения для "Северного потока-2"
      Злой Одессит 8
      Дебати між Порошенком та Зеленським: що означають заяви кандидатів
      сегодня , 14:10 Дебати між Порошенком та Зеленським: що означають заяви кандидатів
      Крістіна Бердинських 186
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      107
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 13:02 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 16182
      Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      сегодня , 12:12 Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      Блог Медіа 2111
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19
      Сегодня именно на Донбассе и в Крыму решается, будет ли мир в Европе, – Семенуха
       1 декабря 2016 , 15:28
      Политики не решают экологические проблемы, но получают поддержку избирателей через них, – Борейк
       22 февраля , 14:18
      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве
       7 марта , 17:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук