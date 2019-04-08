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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Громадські діячі, волонтери та добровольці вважають переобрання Порошенка загрозою для України

      364 Читать новость на русском
      Звернення до українців
      Звернення до українців / facebook.com

      Спроби чинного президента України Петра Порошенка залишитися при владі ще на один термін становлять загрозу для існування України.

      Про це йдеться у зверненні до українців, опублікованому у Facebook від імені учасників відновлення незалежності України та Революції Гідності, добровольців, ветеранів, військовослужбовців, волонтерів і представників громадськості. Серед його підписантів, зокрема, Герой України, дисидент Степан Хмара, суддя Конституційного Суду у відставці Віктор Шишкін, представник Духовної ради Майдану митрополит Стефаній (Олександр Негребецький).

      "Сьогодні тут зібралися ветерани московсько-української війни, волонтери, громадські діячі, щоб заявити, що, перебуваючи 5 років на посту президента України, Порошенко не зумів організувати безпеку й оборону держави, став джерелом корупції та власного збагачення, і подальше перебування його на посту президента є загрозою для існування Української Держави", – зазначив Степан Хмара.

      Також автори звернення наголошують, що без усунення Порошенка від влади неможливо провести вільні та демократичні вибори до Верховної Ради України, а новообрана Верховна Рада має відновити справжню незалежну правову Українську Державу.

      Крім цього, вони застерігають президента України, якого буде обрано 21 квітня, від необачних кроків, які можуть сприяти проштовхуванню російських інтересів, порушенню Конституції України та будь-яких інших дій, що ведуть до руйнування української державності.

      У разі нехтування інтересами України підписанти докладуть максимальних зусиль для організації народу на захист держави.

      Звернення є відкритим для підписання свідомими й відповідальними українцями.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Степан Хмара
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