Во время перевозок в городе будут проверять наличие отрицательного ПЦР-теста или полного сертификата вакцинации. Об этом на брифинге сообщил глава областного совета Александро Скичко.
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О каких еще ограничениях говорится
Он пояснил, что в области в частности запретят деятельность:
- торговых центров;
- непродуктовых рынков;
- театров и кинотеатров.
Кроме этого, нельзя проводить массовые мероприятия. Также запретили деятельность определенных образовательных учреждений, кроме дошкольных и начальной школы.
В то же время деятельность учреждений разрешат, если есть сертификат о полной вакцинации или актуального ПЦР-теста. "Соответственно если 100% работников заведения вакцинированы (а также посетители), то его деятельность разрешают", – добавил Скичко.
Брифинг главы ОГА: смотрите видео
Ситуация с COVID-19 в Черкасской области
- За 8 ноября в регионе зафиксировали 813 новых случаев заболеваний коронавирусом. Умерло 25 инфицированных.
- Загруженность кроватей по области – 54,4%. В то же время по городу – 75 – 80%.
- В течение последних трех дней регион превышает показатели по двум коэффициентам: уровень тестирования и госпитализации.