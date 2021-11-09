Під час перевезень у місті перевірятимуть наявність негативного ПЛР-тесту або повного сертифікату вакцинації. Про це на брифінгу повідомив глава обласної ради Олександро Скічко.

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Він пояснив, що в області зокрема заборонять діяльність:

торговельних центрів;

непродуктових ринків;

театрів та кінотеатрів.

Окрім цього, не можна проводити масові заходи. Також заборонили діяльність певних освітніх закладів, окрім дошкільних і початкової школи.

Водночас діяльність закладів дозволять, якщо є сертифікат про повну вакцинацію або актуального ПЛР-тесту. "Відповідно якщо 100% працівників закладу вакциновані (а також відвідувачі), то його діяльність дозволяють", – додав Скічко.

Брифінг глави ОДА: дивіться відео

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