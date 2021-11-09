Під час перевезень у місті перевірятимуть наявність негативного ПЛР-тесту або повного сертифікату вакцинації. Про це на брифінгу повідомив глава обласної ради Олександро Скічко.
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Про які ще обмеження мовиться
Він пояснив, що в області зокрема заборонять діяльність:
- торговельних центрів;
- непродуктових ринків;
- театрів та кінотеатрів.
Окрім цього, не можна проводити масові заходи. Також заборонили діяльність певних освітніх закладів, окрім дошкільних і початкової школи.
Водночас діяльність закладів дозволять, якщо є сертифікат про повну вакцинацію або актуального ПЛР-тесту. "Відповідно якщо 100% працівників закладу вакциновані (а також відвідувачі), то його діяльність дозволяють", – додав Скічко.
Брифінг глави ОДА: дивіться відео
Ситуація з COVID-19 на Черкащині
- За 8 листопада в регіоні зафіксували 813 нових випадків захворювань на коронавірус. Померло 25 інфікованих.
- Завантаженість ліжок по області – 54,4%. Водночас по місту – 75 – 80%.
- Упродовж останніх трьох днів регіон перевищує показники щодо двох коефіцієнтів: рівень тестування та госпіталізації.