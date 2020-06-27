В некоторых регионах страны действительно могут повторно прекратить работу общественного транспорта. А все из-за коронавируса, распространение которого не прекратилось. Однако правительство будет делать все, чтобы избежать общего локдауна в Украине.

Об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC 26 июня. Он напомнил, что "адаптивный карантин" продолжается, а правительство может применить более жесткие ограничения.

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Впрочем, речь идет не о всей территории Украины, а лишь о некоторых регионах – тех, где ситуация с распространением коронавируса ухудшается.

О прекращении работы общественного транспорта

Транспорт действительно могут закрыть

Шмыгаль заметил, что в Украине сейчас есть рост количества больных. Поэтому "закрытие транспорта – возможно" в некоторых регионах.

Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта,

– пояснил глава Кабмина.

От чего будет зависеть, закроют транспорт или нет

Решение в любом случае принимать будут местные власти, для которых правительство является лишь "помощником", как заметил Шмыгаль.

Однако правительство будет давать рекомендации местной власти усилить карантин, если:

Будет расти загруженность койкомест в больницах,

Ускорятся темпы прироста больных.

Учитывать правительство будет и другие показатели, но какие именно – премьер не уточнил.

Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или даже внедрять карантин на государственном уровне,

– подчеркнул при этом Денис Шмыгаль.

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О вероятности общего карантина в Украине

Шмыгаль считает, что первая волна эпидемии могла нанести наибольший ущерб, но, к счастью, прошла "по умеренному сценарию". Поэтому сейчас как медицинская система, так и общество в целом – готовы лучше.

Хотим сделать все возможное, чтобы снова не закрывать страну на локдаун (с английского "блокирование" – 24 канал). Но не можем предвидеть, как будут развиваться события,

– признался премьер-министр.

При этом глава правительства считает, что сейчас в Украине в целом – "умеренный рост количества больных". Однако есть проблемные регионы. Например, в двух областях "коронавирусные" больницы загружены на 50%.

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