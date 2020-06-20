Карантин в Украине: усилят проверку ресторанов и транспорта
С 22 июня стартует усиленная проверка заведений общественного питания и транспорта на соблюдение карантина. Президент Владимир Зеленский напомнил о наказании за нарушение противоэпидемических правил.
Усиленный контроль стартует 22 июня
В частности, будут контролировать использование средств защиты и соблюдения социальной дистанции. Об этом Зеленский отметил на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина,
– сказал Зеленский.
Карантин в Украине: коротко
- Правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 июля.
- По состоянию на 20 июня не готовы ослабить карантин следующие регионы:
– Киев;
– Винницкая область;
– Волынская область;
– Житомирская область;
– Закарпатская область;
– Ивано-Франковская область;
– Львовская область;
– Ровненская область;
– Тернопольская область;
– Харьковская область;
– Черновицкая область.
За что будут штрафовать украинцев:
- За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.
- Владельцев заведений, не соблюдающих карантинные правила, будут наказывать штрафами от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на 20 июня в Украине зафиксировали 35 825 случаев коронавируса, из них 994 – летальные, 16 406 человек выздоровели. За сутки 19 июня COVID-19 подтвердили у 841 человека.
При каких условиях могут усилить карантин / Инфографика 24 канала