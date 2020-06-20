С 22 июня стартует усиленная проверка заведений общественного питания и транспорта на соблюдение карантина. Президент Владимир Зеленский напомнил о наказании за нарушение противоэпидемических правил.

Усиленный контроль стартует 22 июня

В частности, будут контролировать использование средств защиты и соблюдения социальной дистанции. Об этом Зеленский отметил на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина,

– сказал Зеленский.

Обратите внимание! Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение главе МВД Арсену Авакову усилить контроль полиции за соблюдением карантинных ограничений. Также проверки будут осуществлять работники Госпотребслужбы.

Карантин в Украине: коротко

Правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 июля.

По состоянию на 20 июня не готовы ослабить карантин следующие регионы:

– Киев;

– Винницкая область;

– Волынская область;

– Житомирская область;

– Закарпатская область;

– Ивано-Франковская область;

– Львовская область;

– Ровненская область;

– Тернопольская область;

– Харьковская область;

– Черновицкая область.

За что будут штрафовать украинцев:

За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.

Владельцев заведений, не соблюдающих карантинные правила, будут наказывать штрафами от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 20 июня в Украине зафиксировали 35 825 случаев коронавируса, из них 994 – летальные, 16 406 человек выздоровели. За сутки 19 июня COVID-19 подтвердили у 841 человека.

При каких условиях могут усилить карантин / Инфографика 24 канала