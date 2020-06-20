З 22 червня стартує посилена перевірка закладів громадського харчування і транспорту на дотримання карантинних обмежень. Президент Володимир Зеленський нагадав про покарання за порушення протиепідеміологічні правил.

Посилений контроль стартує 22 червня

Зокрема, контролюватимуть використання засобів захисту та дотримання соціальної дистанції. Про це Зеленський зазначив на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, інформує пресслужба Офісу Президента.

До теми Аваков залучить поліцію для посиленого контролю карантину

Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення очільнику МВС Арсену Авакову посилити контроль поліції за дотриманням карантинних обмежень. Також перевірки здійснюватимуть працівники Держспоживслужби.

Карантин в Україні: коротко

Уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин до 31 липня.

Станом на 20 червня не готові послабити карантинні обмеження такі регіони:

– Київ;

– Вінницька область;

– Волинська область;

– Житомирська область;

– Закарпатська область;

– Івано-Франківська область;

– Львівська область;

– Рівненська область;

– Тернопільська область;

– Харківська область;

– Чернівецька область.

За що штрафуватимуть українців:

За відсутність захисної маски у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.

Власників закладів, які не дотримуються карантинних правил, каратимуть штрафами від 170 000 до 340 000 гривень.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 20 червня в Україні зафіксували 35 825 випадків коронавірусу, з них 994 – летальні, 16 406 осіб одужали. За добу 19 червня COVID-19 підтвердили у 841 людини.



За яких умов можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу