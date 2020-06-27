У деяких регіонах країни дійсно можуть повторно припинити роботу громадського транспорту. А все через коронавірус, поширення якого не припинилося. Однак уряд буде робити все, щоб уникнути загального локдауну в Україні.

Про це говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC 26 червня. Він нагадав, що "адаптивний карантин" триває, а уряд може застосувати жорсткіші обмеження.

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Утім, мовиться не про усю територію України, а лише про деякі регіони – ті, де ситуація з поширенням коронавірусу погіршується.

Про припинення роботи громадського транспорту

Транспорт дійсно можуть закрити

Шмигаль зауважив, що в Україні зараз є зростання кількості хворих. Тож "закриття транспорту – можливе" у деяких регіонах.

Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту,

– пояснив голова Кабміну.

Від чого залежатиме, закриють транспорт чи ні

Рішення у будь-якому випадку прийматиме місцева влада, для якої уряд є лише "помічником", як зауважив Шмигаль.

Однак уряд буде давати рекомендації місцевій владі посилити карантин, якщо:

Зростатиме завантаженість ліжкомісць у лікарнях,

Прискоряться темпи приросту хворих.

Враховуватиме уряд й інші показники, але які саме – прем'єр не уточнив.

Якщо ми бачитимемо, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні,

– наголосив при цьому Денис Шмигаль.

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Про ймовірність загального карантину в Україні

Шмигаль вважає, що перша хвиля епідемії могла завдати найбільшої шкоди, але, на щастя, минула "за помірним сценарієм". Тож наразі як медична система, так і суспільство загалом – готові краще.

Хочемо зробити все можливе, щоб знову не закривати країну на локдаун (з англійської "блокування" – 24 канал). Але не можемо передбачати, як будуть розвиватись події,

– зізнався прем'єр-міністр.

При цьому очільник уряду вважає, що зараз в Україні загалом – "помірне зростання кількості хворих". Однак є проблемні регіони. Наприклад, у двох областях "коронавірусні" лікарні завантажені на понад 50%.

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Коронавірус в Україні станом на 26 червня виявили у 41 117 людей, причому знову рекордним став приріст за добу – 1 109 нових випадків.