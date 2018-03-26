Общественный совет добродетели прекращает участие в переаттестации судей: причина

В понедельник, 27 марта, из процесса отбора судей вышли члены Общественного совета добродетели. Это те люди, которые которые восстановили доверие украинцев к системе правосудия.

С энтузиазмом члены Общественного совета добродетели начинали работать 1,5 года назад. Тогда надеялись, что публичность и участие общественности обеспечит успех судебной реформы. А уже 26 марта, после многочисленных требований, митингов, скандалов они уходят, потому что отчаялись в возможности своего влияния на процесс.

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"Совет добродетели прекратил свое участие в процедуре квалификационной оценки до момента приведения положения ВККС о проведении этой оценки с требованиями законодательства и здравого смысла", – отметил председатель Общественного совета добродетели при ВККСУ Виталий Тытыч.

Оценивание судей превратилось в заблуждение общества, так заявляют в общественном совете. Мол, процесс выставления оценок непрозрачный, а темпы собеседований недопустимы. На одного судью тратят по 3 минуты.

В прошлом году с апреля по июль продолжались собеседования с кандидатами в ВСУ, которых было 380. В этом году за такой же период комиссия планирует провести собеседование почти в 10 раз больше – более 2800 судей,

– отметила член Общественного совета добродетели при ВККСУ Галина Чижик.

Также есть риск, что на должностях останутся судьи Майдана, потому квалифкомиссия собирается увольнять только тех, кого за это привлекли к ответственности. А еще месяц назад она выдвинула новые требования к оформлению заключения Общественного совета и без этого отказывается принимать их во внимание.

Нужна ли работа Общественного совета в Высшей квалификационной комиссии – смотрите в сюжете.