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Громадська рада доброчесності припиняє участь у переатестації суддів: причина

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У понеділок, 27 березня, з процесу відбору суддів вийшли члени Громадської ради доброчесності. Це ті люди, які відновили довіру українців до системи правосуддя.

З ентузіазмом члени Громадської ради доброчесності починали працювати 1,5 роки тому. Тоді сподівалися, що публічність і участь громадськості забезпечить успіх судової реформи. А вже 26 березня, після численних вимог, мітингів, скандалів вони йдуть, бо зневірилися у можливості власного впливу на процес.

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"Рада доброчесності припинила свою участь у процедурі кваліфікаційного оцінювання до моменту приведення положення ВККС про проведення цього оцінювання до вимог законодавства і здорового глузду", – зазначив голова Громадської ради доброчесності при ВККСУ Віталій Титич.

Оцінювання суддів перетворилося на оману суспільства, таке заявляють у громадській раді. Мовляв, процес виставляння оцінок непрозорий, а темпи співбесід неприпустимі. На одного суддю витрачають по 3 хвилини.

Минулого року з квітня по липень тривали співбесіди з кандидатами до ВСУ, яких було 380. Цього року за такий самий період комісія планує провести співбесіду майже у 10 разів – понад 2800 суддів,
– зазначила член Громадської ради доброчесності при ВККСУ Галина Чижик.

Також є ризик, що на посадах залишаться судді Майдану, бо кваліфкомісія збирається звільняти лише тих, кого за це притягли до відповідальності. А ще місяць тому вона висунула нові вимоги до оформлення висновків Громадської ради і без цього відмовляється брати їх до уваги.

Чи потрібна робота Громадської ради у Вищій кваліфікаційній комісії – дивіться у сюжеті.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Судді
Джерело: 24 Канал
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