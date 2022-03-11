В субботу, 12 марта, общество Красного Креста организует бесплатный трансфер из Одессы в Молдову.
Кстати На Луганщине несмотря на обстрелы продолжается эвакуация мирного населения
Сообщается, что женщин, детей и мужчин, которые старше 60 лет, отвезут в пункт пересечения границы "Паланка". С собой можно взять домашних животных.
Детали трансфера
- Время – 12: 00;
- место отправления – железнодорожный вокзал;
- регистрация на рейс – по ссылке.
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