В субботу, 12 марта, общество Красного Креста организует бесплатный трансфер из Одессы в Молдову.

Кстати На Луганщине несмотря на обстрелы продолжается эвакуация мирного населения

Сообщается, что женщин, детей и мужчин, которые старше 60 лет, отвезут в пункт пересечения границы "Паланка". С собой можно взять домашних животных.

Детали трансфера

Время – 12: 00;

место отправления – железнодорожный вокзал;

регистрация на рейс – по ссылке.

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