У суботу, 12 березня, товариство Червоного Хреста організує безкоштовний трансфер з Одеси в Молдову.
До речі На Луганщині попри обстріли триває евакуація мирного населення
Повідомляється, що жінок, дітей та чоловіків, які старші за 60 років, відвезуть до пункту перетину кордону "Паланка". З собою можна взяти домашніх тварин.
Деталі трансферу
- Час – 12:00;
- місце відправлення – залізничний вокзал;
- реєстрація на рейс – за посиланням.
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