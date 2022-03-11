У суботу, 12 березня, товариство Червоного Хреста організує безкоштовний трансфер з Одеси в Молдову.

До речі На Луганщині попри обстріли триває евакуація мирного населення

Повідомляється, що жінок, дітей та чоловіків, які старші за 60 років, відвезуть до пункту перетину кордону "Паланка". З собою можна взяти домашніх тварин.

Деталі трансферу

Час – 12:00;

місце відправлення – залізничний вокзал;

реєстрація на рейс – за посиланням.

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