Общество требует импичмента президента Порошенко – Юлия Тимошенко

Общество возмущено тем фактом, что президент во время войны занимается мародерством. И сейчас под Верховной Радой тысячи людей, которые требуют импичмента Порошенко.

В то же время Верховная Рада блокирует принятие постановления о создании ВСК по расследованию коррупции главы государства в оборонной отрасли. Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня с трибуны парламента, говорится на сайте партии.

Третьи сутки Рада не может принять решение по созданию ВСК как первого шага к началу процедуры импичмента. Парламент является союзником президента и его коррумпированного окружения,

– сказала лидер "Батькивщины".

Она отметила, что соответствующее постановление уже подписали фракция "Самопомич" в полном составе, Радикальная партия Олега Ляшко, "Возрождение", независимые депутаты и часть еврооптимистов.

То, что Верховная Рада не регистрирует этот документ, свидетельствует о попытке замолчать это дело, "они покрывают это преступление", – убеждена Юлия Тимошенко.

"Это приговор сегодняшнему руководству ВР. Даются преступные команды секретариата не регистрировать проект, отменить подписные листы в поддержку импичмента президента. Это говорит о том, что организованная преступная группировка шире, чем мы себе представляем. Поглощены почти все ветви власти, включая часть силовых структур", – сказала кандидат в Президенты.

По ее словам, главнокомандующий организовал преступную группировку, которая викачивала деньги из бюджета, сотрудничая со страной-оккупантом контрабандно, подрывая обороноспособность Украины.

"Общество бурлит", – подчеркнула глава Партии.

Напомним, недавно обнародованное журналистское расследование показало, что президент и его окружение через "Ленинскую кузницу" Порошенко контрабандно завозили в Украину запасные части из Российской Федерации, с "откатами" и по завышенным в 2-4 раза ценам. И эти испорченные части из страны-агрессора поставляли для украинских оборонных заводов и устанавливали на украинскую военную технику.