Суспільство вимагає імпічменту президента Порошенка, – Юлія Тимошенко

Суспільство обурено тим фактом, що президент під час війни займається мародерством. І зараз під Верховною Радою тисячі людей, які вимагають імпічменту Порошенка.

Водночас Верховна Рада блокує ухвалення постанови про створення ТСК щодо розслідування корупції глави держави в оборонній галузі. Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні з трибуни парламенту, йдеться на сайті партії.

Третю добу Рада не може ухвалити рішення по створення ТСК як першого кроку до початку процедури імпічменту. Парламент є спільником президента та його корумпованого оточення,

– сказала лідер "Батьківщини".

Вона зазначила, що відповідну постанову вже підписали фракція "Самопоміч" у повному складі, Радикальна партія Олега Ляшка, "Відродження", незалежні депутати та частина єврооптимістів.

Те, що Верховна Рада не реєструє цей документ, свідчить про намагання замовчати цю справу, "вони покривають цей злочин", переконана Юлія Тимошенко.

"Це вирок сьогоднішньому керівництву ВР. Даються злочинні команди секретаріату не реєструвати проект, скасувати підписні листи на підтримку імпічменту президента. Це говорить про те, що організоване злочинне угруповання ширше, ніж ми собі уявляємо. Поглинуто майже всі гілки влади, включаючи частину силових структур", – сказала кандидат у Президенти.

За її словами, головнокомандувач організував злочинне угрупування, яке викачувало гроші з бюджету, співпрацюючи з країною-окупантом контрабандно, підриваючи обороноздатність України.

"Суспільство бурлить", – наголосила Голова партії.

Нагадаємо, нещодавно оприлюднене журналістське розслідування засвідчило, що президент та його оточення через "Ленінську кузню" Порошенка контрабандно завозили до України запасні частини з Російської Федерації, з "відкатами" та за завищеними у 2-4 рази цінами. І ці зіпсовані частини із країни-агресора постачали для українських оборонних заводів і встановлювали на українську воєнну техніку.