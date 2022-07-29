Соответствующую информацию сообщили РосСМИ, информирует 24 канал. Стоит вспомнить, что в начале июля в россии из-за ураганов погибли 2 человека, а 18 – пострадали.

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В россии заживо сгорели люди

Восемь человек погибли во время пожара в хостеле на алма-атинской улице в москве. Возгорание началось на первом этаже 16-этажного здания ориентировочно в полночь (говорится о ночи против 29 июля – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Добавили, что из-за решетки на окнах, люди фактически не имели возможности спастись. По предварительным данным все погибшие люди – мигранты, однако их национальность еще выясняется. Известно, что:

4 раненых людей отвезли в больницу;

из-за пожара из дома эвакуировались 200 человек;

следственный комитет россии открыл дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших неосторожность смерть двух и более лиц.

Люди охарактеризовали сгоревший хостел как "питомник клопов и тараканов". Причины возгорания российские власти по состоянию на ночь на 29 июля не сообщали.

Однако в сети показали фото хостела до и после пожара.

В сети показали хостел, в котором погибли мигранты / Фото с росСМИ

Кратко о погибших в россии

В апреле под москвой произошел взрыв газа. Известно, что бытовой газ взорвался в городе ступино в московской области. Два человека погибли.

В конце июня в россии в 80 километрах от москвы взорвался склад боеприпасов. К счастью, огонь уничтожил много вражеских ракет и снарядов. Погибли, по меньшей мере, трое военнослужащих россии.

Также в начале июля в москве были сильные ливни и ураганы. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 2 человека, еще 18 – ранены.

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