Відповідну інформацію повідомили росЗМІ, інформує 24 канал. Варто пригадати, що на початку липня в росії через урагани загинули 2 людей, а 18 – постраждали.

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У росії заживо згоріли люди

Вісім людей загинули під час пожежі у хостелі на алма-атинській вулиці у москві. Займання почалося на першому поверсі 16-поверхової будівлі орієнтовно опівночі (мовиться про ніч проти 29 липня – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Додали, що через грати на вікнах, люди фактично не мали можливості врятуватись. За попередніми даними, всі загиблі люди – мігранти, проте їхня національність ще з'ясовується. Відомо, що:

4 поранених людей відвезли в лікарню;

через пожежу з будинку евакуювались 200 осіб;

слідчий комітет росії відкрив справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що спричинили необережність смерть двох і більше осіб.

Люди схарактеризували згорілий хостел як "розсадник клопів та тарганів". Причини загоряння російська влада станом на ніч проти 29 липня не повідомляла.

Однак у мережі показали фото хостелу до та після пожежі.

У мережі показали хостел, у якому загинули мігранти / Фото з росЗМІ

Коротко про загиблих в росії

У квітні під москвою трапився вибух газу. Відомо, що побутовий газ вибухнув в місті ступіно, що в московській області. Двоє людей загинули.

Наприкінці червня у росії за 80 кілометрів від москви вибухнув склад боєприпасів. На щастя, вогонь знищив багато ворожих ракет і снарядів. Загинули щонайменше троє військовослужбовців росії.

Також на початку липня у москві були сильні зливи та урагани. Через негоду загинули щонайменше 2 людей, ще 18 – поранені.

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