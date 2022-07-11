Так, у Москві від негоди та падіння дерев загинуло вже 2 людей, а ще 18 осіб зазнали поранень. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Актуально У Москві панує негода, є жертви: столицю країни-агресорки накрив потужний ураган

Напередодні було відомо лише про одного загиблого чоловіка. Його доволі іронічно причавило деревом на Українському бульварі, біля набережної імені Тараса Шевченка.

Де ще в росії панує негода

Дощі вирішили не зупинятися лише на Москві й накрили інші регіони росії. Так, через сильні опади у Якутії розлилися 2 ріки. Два села Верхоянського району, де живуть близько 600 людей, опинилися у воді. Дощ залив подвір'я, будинки та дороги. 120 місцевих мешканців вже евакуювали.

Далі паводок може поширитися ще на 5 населених пунктів.

На відео з місця події видно, що течія така сильна, що підхопила навіть чийсь будинок. Тепер він плаває у ріці.

Дивіться відео, як течія знесла будинок:

Усе "пливе" й у Красноярському краї. У курортному місті Сочі піднявся рівень води у ріці Східний Дагомис. Там всього за годину випало 86 міліметрів опадів. У місті вже оголосили штормове попередження та розгорнули оперативний штаб.

Зауважимо, ніхто з місцевих мешканців чи туристів не постраждав. Однак вулиці перетворилися у справжні ріки, а машини перебувають по вікна у воді.

Сильний дощ затопив Сочі: відео

Додамо, що Москву заливає ще з 7 липня. Раніше блискавка влучила у храм російської православної церкви. У мережі опублікували відео, як з купола церкви здіймається дим.