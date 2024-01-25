Как отметил министр, если взять страны, которые военно поддерживают Украину, и страны, которые военно поддерживают Россию, то суммарный ВВП нашей страны и союзников в 21 раз выше, чем у российской "коалиции". В соответствии с этим мир имеет достаточно ресурсов для победы Украины даже в войне на истощение.

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Создание коалиций

По словам главы украинского МИД, одна категория партнеров состоит из стран, которые поддерживают Киев в военном плане, другая категория поддержит Украину в Генеральной Ассамблее, других организациях, или же в мирной инициативе.

Кулеба отметил, что даже если проанализировать способность создавать коалиции – Украина превосходит способности России в этом.

И это смешно, потому что Украина не является членом G7, и все же G7 гораздо более сплоченная в том, чтобы помочь Украине защитить свои интересы. Россия является одним из основателей БРИКС, но БРИКС гораздо слабее поддерживает Россию, хотя она якобы является членом их семьи,

– отметил украинский министр.

Стратегический интерес стран – победа Украины

Глава МИД добавил, что в соответствии с сухим, но рациональным анализом ситуации, победа Украины является стратегическим интересом стран, которые верят в мировой порядок и понимают, что победа будет дешевле, чем последствия в случае поражения.

Почему мы имеем все эти пораженческие голоса и дискуссии. И на это может быть несколько ответов, но один из них также заключается в том, что Россия не спит, и Россия, несмотря на ее серьезно подорванный потенциал на мировой арене, все еще пытается использовать гибридную войну, чтобы посеять сомнения, посеять разногласия между элитами и заинтересованными сторонами, которые участвуют в процессе принятия решений во всем мире,

– пояснил Дмитрий Кулеба.

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