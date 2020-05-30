У нас не просто однофракционное большинство – у нас однопартийное фактически единоличное большинство.

В интервью на 24 канале Сергей Рахманин заявил, что не хочет закидывать партии "Слуга народа", но она не существовала до момента победы Владимира Зеленского. Это люди, которые гораздо разнообразнее, чем молодая партия "Голос". У них есть единственный общий знаменатель – это Владимир Зеленский.

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Он пояснил, что в "Голосе" – люди связаны общей идеологией и общими взглядами на базовые вещи. У них нет споров, трения, а тем более – конфликтов или дискуссий по принципиальным вопросам.

А во фракции "Слуга народа" – не критика, а констатация фактов на важные вещи. Там есть совершенно разные взгляды, потому что это очень разные люди,

– пояснил Сергей Рахманин.

"Мы имеем одного человека, который имел возможность сформировать все – исполнительную власть, законодательную власть и быстро переписывать правила, которые нарабатывались годами или даже десятилетиями. Ни один из президентов, ни один из руководителей власти никогда не имел такой возможности. У них было или компромиссное правительство, или достаточно сильная оппозиция в парламенте, с которой надо было договариваться, потому что не хватало голосов", – добавил Рахманин.



Сергей Рахманин / Скриншот из видео

Он рассказал, что сегодня один человек мог переписать правила поведения, принятия решений по своему вкусу и усмотрению. Насколько это удалось, насколько это эффективно – можно очень долго говорить, но он это сделал. И это было сделано в очень ускоренном варианте, а остальные вынуждены жить по этим правилам.

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"Поэтому речь не идет о собственном парламенте или монофракционном большинстве. Речь идет о большинстве, которое сформировал один человек. Я могу утвердительно и убедительно говорить, что за всю новейшую историю Украины такого эксперимента не было и он до сих пор продолжается", – подытожил Рахманин.

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