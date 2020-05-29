Чем "Голос" отличается от "Слуги народа" и куда исчез Вакарчук: интервью с Рахманиным

Год назад в украинской политике появилось немало новых лиц. Были партии, которые никогда ранее не участвовали в политической жизни Украины. О "слугах народа" в последнее время говорили много. А вот о партии "Голос" и Святославе Вакарчуке – меньше.

О том, чем "Слуга народа" отличается от "Голоса", о рейтинге партии и куда исчез Вакарчук – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал лидер фракции в парламенте Сергей Рахманин.

О повестке дня в Раде

Несколько недель назад, представляя план деоккупации Донбасса, вы сказали: "От умения не говорить собственную повестку дня – зависит победа". Недавно был год "Голоса". Каков порядок дня в партии, не говорили ли вы его?

Хороший вопрос, сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я считаю, что мы начинаем это делать, потому что есть объективные причины. Очень трудно навязать свою повестку дня, имея небольшую фракцию, непродолжительную партийную историю, и достаточное количество людей, которые опираются на практический опыт в политике. У нас такие люди есть. Сказать, что эти люди пришли в политику с нуля – было бы неправильно и нечестно.

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У нас в предвыборном списке было, кажется, 4 человека, которые работали заместителями министров. Попали в Верховную Раду из них – 3. Были и люди, которые имели практический опыт в политике: руководители секретариатов или аппаратов фракций, комитетов. То есть были люди, которые достаточно хорошо осведомлены в политике. Однако практический опыт публичной политики был не у многих.

Мы живем в условиях очень интересного эксперимента, который только продолжается и неизвестно чем закончится. Этот эксперимент называется "совершенно другие правила игры в политике". Потому что власть сформирована фактически одним человеком, одной политической личностью. Соответственно, правило это менялось "по ходу пьесы". Даже опытные политические игроки, "тяжеловесы", политические силы, которые имели соответствующий опыт, навыки, финансовую организационную базу – перестраивались. Им это давалось сложно. Нам тем более было сложно. Для нас было главным сохраниться, утвердиться и состояться.



Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин / Фото 24 канала

У нас небольшая фракция. Мы даже не представили всех на парламентских комитетах, потому что членов фракции меньше, чем членов комитета. Но для нас было задание, которое заключалось в том, чтобы каждый член нашего комитета стал влиятельной и авторитетной фигурой в своем комитете. Мы этот план выполнили, это уже много.

О неудачах и победах

Возможно, в комитете так и происходит, но об этом никто не знает.

Это вторая проблема, с которой нужно достучаться до избирателей. Я не говорю, что "Голос" достиг невероятно громких побед. У нас были победы, но чтобы достучаться до них необходимы собственные медийные ресурсы. Мы – единственная политическая сила, которая, к сожалению или к счастью, не является касательной к большим информационным ресурсам. Мы используем те источники, которые есть. Понятно, что молодой небольшой политической силе, которая не находится у власти, трудно достучаться. Ей сложнее выбирать ньюсмейкера.

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Нам нужно объяснять и доказывать, что этот конкретный закон был бы хуже, если бы не наше вмешательство и усилия. Те законопроекты, которые улучшали ситуацию по борьбе с пандемией, состоялись благодаря нашим усилиям, в частности Ярослава Железняка и Ольги Стефанишиной. Однако в действительности, над этим работала вся фракция. Это касается огромного количества законопроектов. Но в любом случае принимают закон, за который голосует большинство. Поэтому мы присоединились к любой победе, но все равно это подают как успех власти. Это достаточно сложный путь, но я думаю, что мы стали более узнаваемыми, чем были. Понятно, что это наш огромный резерв и мы над этим работаем.

Чтобы стать полноценной политической силой, надо опираться на политическое ядро. Фактически, партия "Голос" образовалась во время избирательной кампании. Поэтому люди, которые голосовали за нас – голосовали "авансом". Это был их кредит доверия силе, которая еще ничего не успела сделать, поэтому люди могли оценивать только надежды.

Для нас главным было получить ядро ​​– получить определенное количество сторонников, создать тот фундамент, на котором можно строить политическую силу. Это было вторая задача. Она, возможно, не очень амбициозная, но абсолютно прагматичная. Я вообще человек, который ставит прагматичные задачи и любит говорить о реальной политике, а не о мнимой. Нам это тоже удалось, у нас уже есть свое ядро, оно небольшое, но есть.

О рейтингах "Голоса"

Расскажите о "ядре".

Это как раз то ядро ​​2,5 – 3%, с которым нужно работать.

Рейтинги 2,5 – 3% – это на уровне статистической погрешности с одной стороны. С другой – есть Шарий, о нем вообще не хочется говорить, но, он тоже на уровне.

Рейтинг, как таковой, имеет смысл и логику только тогда, когда речь идет об итогах партии на выборах. Остальное – это ориентировочный показатель, который не является объективным. Например, партии могли иметь в канун выборов 10% поддержки, а во время кампании получали 3%. И наоборот – во время кампании в партии был 1%, а в конце получали 15%. Поэтому это является показателем. Остальное – это информация для аналитиков и для самой партии, чтобы она понимала с чем ей работать.

Если говорить об абсолютной цифре – она ​​находится в пределах погрешности. Но надо смотреть на колебания рейтингов и их динамику. Если у партии было 8% поддержки, затем 1%, 2%, 4%, затем – 11%, а затем 0,5% – это означает, что ядра у нее нет и показатели в пределах социологической погрешности, так как ее избиратель не сложился.

Справка. По данным КМИС, если бы парламентские выборы прошли в середине мая, больше всего шансов пройти в Верховную Раду имеют 4 партии. Победу вновь бы получила "Слуга народа". В то же время из тех политсил, которые сейчас есть в парламенте, не проходит партия "Голос". За них проголосовали бы 2,9% избирателей.

У нас, при всех колебаниях, эта цифра является устойчивой. Это означает, что, несмотря на локальные успехи или мелкие неудачи у нас все равно есть избиратель, который уже убедился, что это его политсила и он готов ее поддерживать.

Еще одно, всегда надо сравнивать то, что сравнивается. Политическую партию, которая действует в парламенте, всегда оценивают гораздо более критично, чем ту, которая только заявляет о себе и хочет туда попасть. В то же время политсила, которая набирает достойный показатель на выборах, но не попадает ко власти, не является известной или ярко выраженной оппозиционной – у нее рейтинг либо останавливается, либо падает. Это нормальная практика. Если это продолжается более 1,5 года – это основание для критической истории, надо принимать кризисную терапию. Если в течение года – это нормальный показатель для того, чтобы собраться с мыслями и развиваться дальше. Поэтому это важный, но достаточно условный показатель.

О голосовании фракции

Вы сказали такую ​​интересную вещь "не является ярко оппозиционной" – как раз о ваших голосованиях в Раде. Часто глядя на то, как голосует фракция "Голос", возникает вопрос: а где позиция фракции? Ни "за", ни "против" – воздержались. Не голосовали, например, за назначение Рябошапки больше полугода назад, хотя якобы говорили, что поддерживаете его. Также не голосовали за правительство Гончарука, хотя там был вопрос только относительно Авакова. Могу вспомнить 2 закона, за которые вы голосовали, в том числе и о рынке земли. Но вы не совсем соглашались с самой сутью закона. Как объясняется позиция при голосовании фракции?

Очень обширный вопрос, поэтому и ответ будет обширным. Давайте по очереди. Вспомнили Рябошапку или Гончарука. Логика очень простая: если партия не участвует в формировании коалиции, нет логики в том, чтобы она голосовала за кадровые вопросы. Какой смысл голосовать за правительство, в формировании которого ты не участвуешь. Соответственно, ответственность за него не должен нести. Это абсолютно логичный вопрос. Нам никто не предлагал участвовать в коалиции – ее сформировала одна политическая сила, это право по собственному усмотрению. Логики в том, чтобы поддерживать правительство, или конкретных персонажей – не было никакой. Потому что это не наше правительство, мы не участвовали в его формировании, мы не можем и не будем брать за него ответственность. Поэтому за кадровые вопросы мы не голосуем из-за абсолютно нормальной логики.



Сергей Рахманин / Фото 24 канала

Относительно законопроектов. На самом деле по содержанию, у нас не такой большой процент, как хочется это показать другим. Это зависит от того, соответствует ли он партийной программе. Это очень честная позиция. У нас есть партийная программа, в которой показано наше отношение к ключевым вопросам. Если законопроект совпадает с нашим представлением и партийной программой, учитывается большое количество наших поправок и он не расходится со взглядом наших избирателей, понятно, что мы голосуем "за".

То есть наше предложение: за, против или воздержаться – не колеблется в зависимости от политической конъюнктуры. Оно четко совпадает с нашими взглядами, которые мы пытаемся отстаивать.

Голосование по рынку земли тоже очень простое. Вопрос становления рынка земли является элементом нашей предвыборной программы. Законопроект, который был в первом чтении, не совпадал. Мы выдвинули целый ряд предложений и дополнений. Эти предложения и дополнения были учтены. После этого позиция партии "Голос" была "за", что и показало соответствующее голосование.

Что известно о законопроекте о рынке земли?О необходимости его принятия говорили уже много лет. Он предусматривает, что владельцы земельных паев смогут ими свободно распоряжаться, в том числе покупать или продавать.



Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли 28 апреля. Принятие законопроекта было одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования. Ранее этот законопроект на внеочередном заседании 31 марта приняла Верховная Рада. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

Вопросы, которые являются критическими с точки зрения национальной безопасности, государственной важности – мы голосуем "за", потому что это наша партийная государственная позиция. Есть политические силы, которые подыгрывают власти. Это их право. Они добавляют или не добавляют определенное количество голосов. Мы никогда не добавляем голоса. Мы голосуем "за", "против" или "воздержались" полностью всей фракцией, если это соответствует нашей позиции. Это решение фракции. Мы принимаем решение о поддержке или не поддержке определенного законопроекта на заседании фракции в соответствии с процедурой.

Здесь абсолютно все просто. Если этот вопрос важный, критичный и государство в нем нуждается, то, конечно, мы голосуем "за". Например, фракция "Голос" голосовала за закон о регулировании деятельности банков.

"Антиколомойский"?

Это вопрос, который требовал реакции парламента. На кону стоял вопрос поддержки Международного валютного фонда, без которой сейчас стабилизировать финансовую ситуацию не удастся.

Почему партия "Голос" не голосовала за специально процедуру регламента? Потому что мы настаивали на том, что эта норма должна носить временный характер. Нам говорили: "Вы сначала проголосуйте, а потом мы введем временный характер". Это не соответствовало нашему требованию и мы не голосовали.

Что известно об "антиколомойском" законе?Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем Игорем Коломойским.



Закон предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. Подробнее – читайте по ссылке.

Партия "Голос" голосовала за закон об оборонных закупках. Очень важный закон, который застрял в закулисье парламента и пролежал там долго. У нас были замечания к этому законопроекту, потому что не мы формируем повестку дня. Его формирует партия большинства, у нее есть соответствующие рычаги влияния. Но часть наших поправок учли и те позиции, с которыми мы не соглашались, выглядели не критичными. Мы голосовали "за" и поддержали этот законопроект, потому что это вопрос государственной важности. То, что за него не проголосовала партия, которая его инициировала, это вопрос к ней, а не к нам.

Об обвинении в отсутствии позиции

Обвинять нас в отсутствии позиции может только человек, который не следит за тем, как мы голосуем. Это специфика выживания, борьбы и установления любой небольшой политической силы. Ей очень легко навешивать грехи, которых на самом деле нет.

С точки зрения политической борьбы и логики, для любой другой политической силы безразлично, они считают нас своими партнерами, союзниками, конкурентами. Мы все конкуренты. Поэтому любая политическая сила заинтересована в том, чтобы наш рейтинг обвалился, чтобы мы перестали существовать или точно не становились влиятельным субъектом политической игры.

Очень легко навешивать стереотипы, когда в партии нет достаточной партийной истории. Когда ее трудно пощупать руками, из-за непродолжительного времени ее существования. Можно сказать, что партия "Голос" – это такие интеллигентные мальчики и девочки. Если вы "нарежете" выступления депутатов от фракции "Голос" и голосования по ключевым позициям, я хотел бы посмотреть, на каких фактах можно делать такие выводы.

Я точно не похож на "белого и пушистого". Если вы посмотрите последние публичные выступления Соломии Бобровской, Александры Устиновой, Ярослава Юрчишина, Юлии Клименко, я не думаю, что к любому из них и в любой тональности выступления можно привязать эпитет "белый" или "пушистый". Это жесткие, принципиальные, а главное – профессиональные выступления людей, которые знают, о чем говорят и знают, как делать. Но это стереотип, ими всегда пользуются те, кто заинтересован в том, чтобы обнулить тебя еще на взлете. Но мы не даем это делать.

О парламенте изнутри

Немного о парламенте. Как меняется видение парламента, когда ты на него смотришь снаружи и когда ты попадаешь внутрь?

Этот вопрос довольно часто мне задают. Ответ на него будет субъективный – объясню почему.

Здесь и есть интересный субъективный ответ.

Я никогда не был, как принято говорить, практикующим политиком. Примерно 30 лет я был политическим журналистом, был касательным к большому количеству политических процессов. Я знаком лично с огромным количеством политиков, начиная с 1992 года, когда я начал заниматься политической журналистикой.

Несмотря на то, что я не был в середине многих вещей, разумеется, не знал, потому что не мог их потрогать руками. У меня были свои представления об этом, у меня был свой опыт, навыки, знания. Но мы живем в условиях эксперимента.

Я выяснил для себя, что определенное количество моих знаний, навыков и опыта, оно не является востребованным, так как все происходит совсем иначе. И это не моя личная точка зрения, потому что она будет точно субъективной. У меня есть много знакомых депутатов, которые находились во многих созывах, начиная с первого. Когда я у них спрашиваю: "Как оно сейчас работает, насколько оно сейчас отличается?". Многие из них говорят, что вообще ничего общего.

Если мы говорим о парламенте, формировании повестки дня, принципах внесения вопросов, согласования этих вопросов, режиме работы, подготовке законопроектов, внесении поправок – все это происходит не так, как было раньше. Это касается не только публичной стороны вопроса, даже работы аппарата. Все ссылается на точку зрения людей, которым я доверяю, на которых я полагаюсь, которые знают о чем они говорят. И даже те люди, которые имеют огромный опыт в политике, вынуждены перестраиваться, чтобы делать определенные вещи и получать определенные знания.

Меня многое удивило, но, как выяснилось, это удивило не только меня, но даже тех людей, которые имеют огромный опыт в политике.

О монобольшинстве "Слуги народа"

Это связано с тем, что у нас впервые однофракционное большинство?

У нас не просто однофракционные большинство – у нас однопартийное фактически единоличное большинство. Давайте будем честными, я не хочу закидывать партии "Слуга народа", но она не существовала до момента победы Владимира Зеленского. Это люди, которые гораздо разнообразнее, чем наша молодая партия. У них есть единственный общий знаменатель – это Владимир Зеленский.

У нас – люди связаны общей идеологией и общими взглядами на базовые вещи. У нас нет споров, трения, а тем более – конфликтов или дискуссий по принципиальным вопросам. Все понятно. А во фракции "Слуга народа" – не критика, а констатация фактов на важные вещи. Там есть совершенно разные взгляды, потому что это очень разные люди.

Мы имеем одного человека, который имел возможность сформировать все – исполнительную власть, законодательную власть и быстро переписывать правила, которые нарабатывались годами или даже десятилетиями. Ни один из президентов, ни один из руководителей власти никогда не имел такой возможности. У него было или компромиссное правительство, или достаточно сильная оппозиция в парламенте, с которой надо было договариваться, потому что не хватало голосов. Сегодня один человек мог переписать правила поведения, принятия решений по своему вкусу и усмотрению. Насколько это удалось, насколько это эффективно – можно очень долго говорить, но он это сделал. И это было сделано в очень ускоренном варианте, а остальные вынуждены жить по этим правилам.

Поэтому речь не идет о собственном парламенте или монофракционном большинстве. Речь идет о большинстве, которое сформировал один человек.

Я могу утвердительно и убедительно говорить, что за всю новейшую историю Украины такого эксперимента не было и он до сих пор продолжается.

Мне, как журналисту со стороны кажется, что однофракционности или монобольшинства уже давно нет. Люди внутри фракции утверждают, что это у них такая дискуссия и демократический процесс. Вам в парламенте как кажется: монобольшинство как структурная единица существует, или это просто сбор людей?

Мне некорректно оценивать, хотя бы потому, что я руководитель другой фракции. Конечно, я имею свою точку зрения и в рамках профессиональной парламентской этики я могу ответить на этот вопрос.

► Первое. Эта фракция не была монолитной с самого начала и не является монолитной сейчас. Понятно, что в процессе своего становления, своей политической жизни те вещи, которые не выносили за кулисы – сейчас выходят намного активнее.

► Второе. Те вещи, которые сглаживались или скрывались, сейчас очевидны. Это естественно для любой крупной фракции в парламенте. И фракция "Слуга народа" не является исключением. Это порок любой крупной фракции. А в этой стране и в этих условиях – это вполне естественно.

► Третье. Пока у президента Зеленского сохраняется высокий рейтинг доверия – а он до сих пор высок – фракция "Слуга народа" будет голосовать более или менее единогласно. Зеленский для них является единственным знаменателем. Единственное, что объединяет этих людей – президент Зеленский. Единственное, что является гарантом того, что они по большинству вопросов голосуют единогласно – его высокий рейтинг. Если этот рейтинг будет сильно падать, то процессы в этой фракции, безусловно, будут происходить намного быстрее. Это прямая зависимость. Если он продержится на таком уровне, они будут при всех конфликтах и ​​нюансах голосовать более или менее единогласно.

Об отличиях "Голоса" от "Слуги народа"

Сначала казалось, что принцип формирования "Слуги народа" и "Голоса" очень похож – яркий лидер, вокруг которого объединяются люди. Но потом Вакарчук исчез.

С моей точки зрения, в вашем предположении есть как минимум 2 ошибки.

Какие?

Первая – принцип формирования "Слуги народа" и "Голоса" принципиально отличается.

Чем?

Если вы посмотрите на предвыборный список, там не было ни одного человека, которого можно было бы назвать случайным. Из этих людей кто был больше известен, кто-то – меньше. Но этих людей подбирали по определенному специализированному профессиональному качественному уровню. К тому же, совместимому с идеологической точкой зрения.

В списке "Слуги народа" вы увидите людей, которые, по моему мнению, случайные. Хотя так говорить некорректно. Но объяснить, как этот человек коммутируется с другим – нельзя. В списке "Голоса" вы поймете, почему этот человек здесь, когда посмотрите на его CV, на его бэкграунд и биографию. Относительно кандидатов во фракцию "Слуга народа" – я не всегда мог объяснить логику, почему этот человек в списке рядом с другим человеком – они же придерживаются диаметрально противоположных взглядов. Поэтому принцип формирования был совершенно разным.

Речь идет о процедуре.

Это не процедура, это как раз принцип.

Куда исчез Вакарчук

Относительно яркого лидера. В отличие от партии "Слуга народа" у нас было достаточно много известных и авторитетных людей в определенных сферах. Этих людей, по моему мнению, в процентном измерении в "Слуге народа" было меньше.

Вакарчук с самого начала говорил, что не собирает партию лидерского типа, где все подчиняются рекламе одного человека и где один человек решает все. У нас – самодостаточные люди со своей точкой зрения. Это преимущество, а иногда – недостаток. Потому что достаточно сложно работать с людьми, каждый из которых имеет собственную точку зрения и не боится ее отстаивать. И есть демократическое правило, чтобы он это делал. То есть, у нас вариантов, что человек должен закрыть рот и голосовать так, как считает руководитель – у нас такого не было, нет и, уверен, никогда не будет.

Что касается того, что Вакарчук исчез. А куда он исчез?

Из информационного пространства.

Информационное пространство – причудливое определение для человека, который работал 30 лет в информационном пространстве. Человек исчезает или не исчезает – это очень искусственное явление. Это объясняется иногда объективными, иногда субъективными обстоятельствами, отсутствием или наличием интереса, иногда даже манипуляциями.



Святослав Вакарчук / Фото Liga.net

Я могу искусственно сделать из неизвестного человека, если есть время, вдохновение и деньги, узнаваемого и известного. А могу за 2 месяца самодостаточного, интересного и полезного человека уничтожить, убрать из информационного пространства, если есть то же время, вдохновение и возможности. Поэтому это очень субъективно.

Вакарчук никуда не исчезал. Вакарчук был и является лидером этой партии, руководителем партии. Человек, который является уполномоченным решать большое количество организационных вопросов – Кира Рудик. Это было единогласное решение на съезде, который перед тем согласовали с высшим руководящим органом партии и фракции.

Вакарчук является создателем, вдохновителем и лидером этой партии. Он остается человеком, точка зрения которого важна для любого члена этой партии. Он никуда не исчезал и никуда не уходил. Он не собирается уходить из политики, несмотря на то, что по этому поводу говорили. Речь идет лишь о перераспределении функции в очень важный и сложный для партии период. Операционные процессы требуют много времени и усилий. Поэтому было бы логично, если бы человек, который имеет хорошие навыки и больший опыт, занимался этими вопросами. Это был удачный ход, который был оправдан с организационной точки зрения.

Какова сейчас роль Вакарчука?

Она является логичной и понятной для любого человека, который выполняет роль лидера. Вакарчук является человеком, точка зрения которого была и остается важной для большого количества людей. Они не обязательно должны быть сторонниками партии "Голос" или его избирателями. Он – человек с бэкграундом и был известен не только как музыкант, но и как общественный деятель. Именно в этом качестве он и был востребованный политик. Возможно, он чувствовал обратную связь и для себя решил, что есть необходимость идти в политику. Он формирует нашу повестку дня.

Есть важные вопросы: технические, операционные, финансовые, организационные – их выполняет Кира Рудик и блестяще справляется с этой ролью. Несмотря на то, что она недолгое время на должности, а проблем очень много.



Кира Рудик / Фото Liga.net

Объясню тем, кто не знает: к сожалению, мы – единственная политическая сила среди тех, кто в парламенте, которая не имеет достаточной финансовой поддержки, у нас нет мощных спонсоров, за нами не стоят олигархи, у нас нет лишних денег. В принципе, финансовый вопрос для нас достаточно сложный. А человек, который возглавляет партию и занимается организационными процессами – имеет большую нагрузку.

То же касается развития региональных организаций. Понятно, что мы стартовали с нуля. Мы не можем себе позволить, и не ставим целью создавать массовую партию, где в каждом регионе должно быть огромное количество партийцев. Это невозможно, если говорить об активных сторонниках, а не о "мертвых душах". И это невозможно с точки зрения недолгого существования партии.

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Поэтому сейчас мы развиваем сеть следующим образом: мы ищем крупных сторонников в тех регионах, которые для нас важны и где есть люди, которые готовы на себя это брать. То есть мы ищем костяк, развиваем ядро. А это ядро ​​уже будет выстраивать нашу сеть, которая будет нашей сетью поддержки. Это очень сложный процесс, учитывая то, что мы работаем в быстром темпе, нет финансов и не хватает людей.

О местных выборах, войне на Донбассе и какие пути решения видит "Голос" – читайте в следующей части интервью.