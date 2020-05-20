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Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая: новый рейтинг

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Выборы в Верховную Раду в середине мая: результаты
Выборы в Верховную Раду в середине мая: результаты / "5 канал"

Если бы парламентские выборы прошли в середине мая, больше всего шансов пройти в Верховную Раду получили бы 4 партии. А победу снова бы одержала "Слуга народа". Зато из тех политсил, которые сейчас есть в парламенте, не проходит партия "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 14 по 17 мая проводил Киевский международный институт социологии. Соответствующий отчет появился на сайте КМИС.

Результаты предыдущего опроса Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в конце апреля: опрос КМИС

Если бы выборы в Раду проходили в середине мая: какие результаты (среди всех респондентов)

  • 16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 9,4% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",
  • 8% – за партию "Европейская Солидарность",
  • 4,8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  • 2,1% – за "Партию Шария",
  • 2% – за партию "Голос",
  • 1,9% – за партию "Сила и Честь",
  • 1,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 1,6% – за партию "Свобода",
  • 1,5% – за партию "Гражданская позиция",
  • 1,4% – за партию "Оппозиционный блок",
  • 1,4% – за партию "Украинская стратегия",
  • за другие партии – всего 1,5%,
  • 1,1% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
  • 17,5% – не определились, за кого голосовать,
  • 1,7% – отказались отвечать на вопросы,
  • 26% – сказали, что не будут голосовать на выборах.

Кроме того, КМИС обнародовал результаты опроса тех людей, которые уже определились, за кого будут голосовать. Социологи подчеркивают, что именно эти показатели являются ближайшими к возможным результатам выборов.

Результаты выборов в Раду, если бы они происходили в середине мая (рейтинг среди тех, кто определился)

  • 31,2% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 17,4% –  за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",
  • 14,8% – за партию "Европейская Солидарность",
  • 8,9% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  • 3,9% – за "Партию Шария",
  • 3,6% – за партию "Голос",
  • 3,5% – за партию "Сила и Честь",
  • 3,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 2,8% – за партию "Гражданская позиция",
  • 2,7% – за партию "Оппозиционный блок",
  • 2% – за партию "Свобода",
  • 2,6% –  за партию "Украинская стратегия"
  • за другие партии – всего 2,4%.

Другие интересные данные

По голосам тех, кто только собирается голосовать, то в Раду бы прошли:

  • "Слуга народа" – 24,9%,
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,9%,
  • "Европейская солидарность" – 11,9%,
  • "Батькивщина" – 7,1%.

Далее места в первой десятке разместились так (эти партии не преодолевают 5-процентный барьер):

  • "Партия Шария" – 3,1%,
  • "Голос" – 2,9%;
  • "Сила и Честь" – 2,8%;
  • Радикальная партия – 2,5%;
  • "Свобода" – 2,4%;
  • "Гражданская позиция" – 2,3%.

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Рейтинг партий на выборах, если бы они прошли в середине мая / Данные КМИС

Кратко об опросе от КМИС

  • Его проводили методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.
  • Выборка – репрезентативная для взрослого населения (старше 18 лет).
  • Опрос не проводили на оккупированных территориях Украины – в Крыму и на Донбассе.
  • В рамках опроса проведено 2000 интервью.
  • Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,4% — для показателей, близких к 10%.

Для сравнения! Результаты парламентских выборов 2019 года

Результаты выборов 2019 года – данные ЦИК / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Слуга народа Европейская солидарность ВО Батькивщина Партия Голос Верховная Рада Социологическое исследование рейтинги Новости политики
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