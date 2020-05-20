Какие партии проходят в Раду, если бы выборы состоялись в середине мая: новый рейтинг

Если бы парламентские выборы прошли в середине мая, больше всего шансов пройти в Верховную Раду получили бы 4 партии. А победу снова бы одержала "Слуга народа". Зато из тех политсил, которые сейчас есть в парламенте, не проходит партия "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 14 по 17 мая проводил Киевский международный институт социологии. Соответствующий отчет появился на сайте КМИС.

Результаты предыдущего опроса Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в конце апреля: опрос КМИС

Если бы выборы в Раду проходили в середине мая: какие результаты (среди всех респондентов)

16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

9,4% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",

8% – за партию "Европейская Солидарность",

4,8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

2,1% – за "Партию Шария",

2% – за партию "Голос",

1,9% – за партию "Сила и Честь",

1,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,6% – за партию "Свобода",

1,5% – за партию "Гражданская позиция",

1,4% – за партию "Оппозиционный блок",

1,4% – за партию "Украинская стратегия",

за другие партии – всего 1,5%,

1,1% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

17,5% – не определились, за кого голосовать,

1,7% – отказались отвечать на вопросы,

26% – сказали, что не будут голосовать на выборах.

Кроме того, КМИС обнародовал результаты опроса тех людей, которые уже определились, за кого будут голосовать. Социологи подчеркивают, что именно эти показатели являются ближайшими к возможным результатам выборов.

Результаты выборов в Раду, если бы они происходили в середине мая (рейтинг среди тех, кто определился)

31,2% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

17,4% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",

14,8% – за партию "Европейская Солидарность",

8,9% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

3,9% – за "Партию Шария",

3,6% – за партию "Голос",

3,5% – за партию "Сила и Честь",

3,1% – за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,8% – за партию "Гражданская позиция",

2,7% – за партию "Оппозиционный блок",

2% – за партию "Свобода",

2,6% – за партию "Украинская стратегия"

за другие партии – всего 2,4%.

Другие интересные данные

По голосам тех, кто только собирается голосовать, то в Раду бы прошли:

"Слуга народа" – 24,9%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,9%,

"Европейская солидарность" – 11,9%,

"Батькивщина" – 7,1%.

Далее места в первой десятке разместились так (эти партии не преодолевают 5-процентный барьер):

"Партия Шария" – 3,1%,

"Голос" – 2,9%;

"Сила и Честь" – 2,8%;

Радикальная партия – 2,5%;

"Свобода" – 2,4%;

"Гражданская позиция" – 2,3%.

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Рейтинг партий на выборах, если бы они прошли в середине мая / Данные КМИС

Кратко об опросе от КМИС

Его проводили методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.

Выборка – репрезентативная для взрослого населения (старше 18 лет).

Опрос не проводили на оккупированных территориях Украины – в Крыму и на Донбассе.

В рамках опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,4% — для показателей, близких к 10%.

Для сравнения! Результаты парламентских выборов 2019 года

Результаты выборов 2019 года – данные ЦИК / Инфографика 24 канала