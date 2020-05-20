Які партії проходять до Ради, якби вибори відбулися в середині травня: новий рейтинг

Якби парламентські вибори пройшли в середині травня, найбільше шансів пройти до Верховної Ради мають 4 партії. А перемогу знову б здобула "Слуга народу". Натомість із тих політсил, які зараз є у парламентів, не проходить партія "Голос".

Про це свідчать результати опитування, яке з 14 по 17 травня проводив Київський міжнародний інститут соціології. Відповідний звіт з’явився на сайті КМІС.

Резульати попереднього опитування Які партії пройшли б у Раду, якби вибори відбулись наприкінці квітня: опитування КМІС

Якби вибори до Ради відбувалися в середині травня: які результати (серед усіх респондентів)

16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",

9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",

8% – за партію "Європейська Солідарність",

4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

2,1% – за "Партію Шарія",

2% – за партію "Голос",

1,9% – за партію "Сила і Честь",

1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,6% – за партію "Свобода",

1,5% – за партію "Громадянська позиція",

1,4% – за партію "Опозиційний блок",

1,4% – за партію "Українська стратегія",

за інші партії – загалом 1,5%,

1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

17,5% – не визначилися, за кого голосувати,

1,7% – відмовилися відповідати на запитання,

26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Крім того, КМІС оприлюднив результати опитування тих людей, які вже визначилися, за кого голосуватимуть. Соціологи підкреслюють, що саме ці показники є найближчими до можливих результатів виборів.

Результати виборів до Ради, якби вони відбувалися в середині травня (рейтинг серед тих, хто визначився)

31,2% проголосували б за партію "Слуга народу",

17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",

14,8% – за партію "Європейська Солідарність",

8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

3,9% – за "Партію Шарія",

3,6% – за партію "Голос",

3,5% – за партію "Сила і Честь",

3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,8% – за партію "Громадянська позиція",

2,7% – за партію "Опозиційний блок",

2% – за партію "Свобода",

2,6% - за партію "Українська стратегія"

за інші партії – загалом 2,4%.

Інші цікаві дані

Щодо голосів тих, хто лише збирається голосувати, то до Ради б пройшли:

"Слуга народу" – 24,9%

"Опозиційна платформа – За життя" – 13,9%,

"Європейська солідарність" – 11,9%,

"Батьківщина" – 7,1%.

Далі місця у першій десятці розмістилися так (ці партії не долають 5-відсотковий бар’єр):

"Партія Шарія" – 3,1%,

"Голос" – 2,9%;

"Сила і Честь" – 2,8%;

Радикальна партія – 2,5%;

"Свобода" – 2,4%;

"Громадянська позиція" – 2,3%.

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Рейтинг партій на виборах, якби вони пройшли в середині травня / Дані КМІС

Коротко про опитування від КМІС

Його проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка – репрезентативна для дорослого населення (віком від 18 років).

Опитування не проводили на окупованих територіях України – в Криму та на Донбасі;

У межах опитування проведено 2000 інтерв'ю. \

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%; 2,1% — для показників, близьких до 25%; 1,4% — для показників, близьких до 10%.

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Результати виборів 2019 року– дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу