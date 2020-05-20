Які партії проходять до Ради, якби вибори відбулися в середині травня: новий рейтинг
Якби парламентські вибори пройшли в середині травня, найбільше шансів пройти до Верховної Ради мають 4 партії. А перемогу знову б здобула "Слуга народу". Натомість із тих політсил, які зараз є у парламентів, не проходить партія "Голос".
Про це свідчать результати опитування, яке з 14 по 17 травня проводив Київський міжнародний інститут соціології. Відповідний звіт з’явився на сайті КМІС.
Резульати попереднього опитування Які партії пройшли б у Раду, якби вибори відбулись наприкінці квітня: опитування КМІС
Якби вибори до Ради відбувалися в середині травня: які результати (серед усіх респондентів)
- 16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
- 8% – за партію "Європейська Солідарність",
- 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 2,1% – за "Партію Шарія",
- 2% – за партію "Голос",
- 1,9% – за партію "Сила і Честь",
- 1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 1,6% – за партію "Свобода",
- 1,5% – за партію "Громадянська позиція",
- 1,4% – за партію "Опозиційний блок",
- 1,4% – за партію "Українська стратегія",
- за інші партії – загалом 1,5%,
- 1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
- 17,5% – не визначилися, за кого голосувати,
- 1,7% – відмовилися відповідати на запитання,
- 26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.
Крім того, КМІС оприлюднив результати опитування тих людей, які вже визначилися, за кого голосуватимуть. Соціологи підкреслюють, що саме ці показники є найближчими до можливих результатів виборів.
Результати виборів до Ради, якби вони відбувалися в середині травня (рейтинг серед тих, хто визначився)
- 31,2% проголосували б за партію "Слуга народу",
- 17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
- 14,8% – за партію "Європейська Солідарність",
- 8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
- 3,9% – за "Партію Шарія",
- 3,6% – за партію "Голос",
- 3,5% – за партію "Сила і Честь",
- 3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
- 2,8% – за партію "Громадянська позиція",
- 2,7% – за партію "Опозиційний блок",
- 2% – за партію "Свобода",
- 2,6% - за партію "Українська стратегія"
- за інші партії – загалом 2,4%.
Інші цікаві дані
Щодо голосів тих, хто лише збирається голосувати, то до Ради б пройшли:
- "Слуга народу" – 24,9%
- "Опозиційна платформа – За життя" – 13,9%,
- "Європейська солідарність" – 11,9%,
- "Батьківщина" – 7,1%.
Далі місця у першій десятці розмістилися так (ці партії не долають 5-відсотковий бар’єр):
- "Партія Шарія" – 3,1%,
- "Голос" – 2,9%;
- "Сила і Честь" – 2,8%;
- Радикальна партія – 2,5%;
- "Свобода" – 2,4%;
- "Громадянська позиція" – 2,3%.
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Рейтинг партій на виборах, якби вони пройшли в середині травня / Дані КМІС
Коротко про опитування від КМІС
- Його проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Вибірка – репрезентативна для дорослого населення (віком від 18 років).
- Опитування не проводили на окупованих територіях України – в Криму та на Донбасі;
- У межах опитування проведено 2000 інтерв'ю. \
- Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%; 2,1% — для показників, близьких до 25%; 1,4% — для показників, близьких до 10%.
Для порівняння! Результати парламентських виборів 2019 року
Результати виборів 2019 року– дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу