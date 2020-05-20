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Які партії проходять до Ради, якби вибори відбулися в середині травня: новий рейтинг

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Вибори до Верховної Ради в середині травня: результати
Вибори до Верховної Ради в середині травня: результати / "5 канал"

Якби парламентські вибори пройшли в середині травня, найбільше шансів пройти до Верховної Ради мають 4 партії. А перемогу знову б здобула "Слуга народу". Натомість із тих політсил, які зараз є у парламентів, не проходить партія "Голос".

Про це свідчать результати опитування, яке з 14 по 17 травня проводив Київський міжнародний інститут соціології. Відповідний звіт з’явився на сайті КМІС.

Резульати попереднього опитування Які партії пройшли б у Раду, якби вибори відбулись наприкінці квітня: опитування КМІС

Якби вибори до Ради відбувалися в середині травня: які результати (серед усіх респондентів)

  • 16,7% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 9,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 8% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 2,1% – за "Партію Шарія",
  • 2% – за партію "Голос",
  • 1,9% – за партію "Сила і Честь",
  • 1,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 1,6% – за партію "Свобода",
  • 1,5% – за партію "Громадянська позиція",
  • 1,4% – за партію "Опозиційний блок",
  • 1,4% – за партію "Українська стратегія",
  • за інші партії – загалом 1,5%,
  • 1,1% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 17,5% – не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,7% – відмовилися відповідати на запитання,
  • 26% – сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Крім того, КМІС оприлюднив результати опитування тих людей, які вже визначилися, за кого голосуватимуть. Соціологи підкреслюють, що саме ці показники є найближчими до можливих результатів виборів.

Результати виборів до Ради, якби вони відбувалися в середині травня (рейтинг серед тих, хто визначився)

  • 31,2% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 17,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя",
  • 14,8% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 8,9% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 3,9% – за "Партію Шарія",
  • 3,6% – за партію "Голос",
  • 3,5% – за партію "Сила і Честь",
  • 3,1% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,8% – за партію "Громадянська позиція",
  • 2,7% – за партію "Опозиційний блок",
  • 2% – за партію "Свобода",
  • 2,6% - за партію "Українська стратегія"
  • за інші партії – загалом 2,4%.

Інші цікаві дані 

Щодо голосів тих, хто лише збирається голосувати, то до Ради б пройшли:

  • "Слуга народу" – 24,9%
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 13,9%,
  • "Європейська солідарність" – 11,9%,
  • "Батьківщина" – 7,1%.

Далі місця у першій десятці розмістилися так (ці партії не долають 5-відсотковий бар’єр):

  • "Партія Шарія" – 3,1%,
  • "Голос" – 2,9%;
  • "Сила і Честь" – 2,8%;
  • Радикальна партія – 2,5%;
  • "Свобода" – 2,4%;
  • "Громадянська позиція" – 2,3%.

ЦІкаво За яких умов Зеленський готовий розпустити Раду: заява президента

Вибори, Рада, партії, парламентські вибори, Слуга народу, КМІС
Рейтинг партій на виборах, якби вони пройшли в середині травня / Дані КМІС 

Коротко про опитування від КМІС

  • Його проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
  • Вибірка – репрезентативна для дорослого населення (віком від 18 років).
  • Опитування не проводили на окупованих територіях України – в Криму та на Донбасі;
  • У межах опитування проведено 2000 інтерв'ю. \
  • Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%; 2,1% — для показників, близьких до 25%; 1,4% — для показників, близьких до 10%.

Для порівняння! Результати парламентських виборів 2019 року 


Результати виборів 2019 року– дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Рейтинги Соціологічне дослідження Верховна Рада Європейська солідарність ВО Батьківщина Партія Голос
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