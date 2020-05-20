За яких умов Зеленський готовий розпустити Раду: заява президента

Наразі передумов для розпуску українського парламенту немає. Однак, це може відбутися, якщо монобільшість не виконуватиме свою роботу належним чином.

Що каже Зеленський про розпуск Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський зазначив, що поки партія "Слуга народу" голосує за всі важливі для країни законопроєкти. Таку заяву він зробив на пресконференції з нагоди року його президентства, повідомляє 24 канал.

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Також він оприлюднив перелік цих важливих законів. Мовиться про:

"Тобто все, що було написано в програмі президента. Все, щоб перетворити обіцянки на реальні дії", – пояснив Зеленський.

За словами президента, поки вони так голосуватимуть, він буде підтримувати партію "Слуга народу". Але не просто партію, а саме той склад, який зараз є у парламенті, – монобільшість. Зеленський наголосив, тому що вони виконують саме свою роботу.

Як тільки вони не будуть або не захочуть голосувати. Якщо вони лобіюватимуть інтереси тієї чи іншої комерційної групи впливу на політикум України, водночас не думаючи ні про що, я буду розпускати парламент,

– підсумував український лідер.

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Зеленський уже Раду розпускав

Він підписав відповідний указ 21 травня 2019 року одразу після інавгурації. Згідно з ним, день голосування на позачергових виборах депутатів призначено було на 21 липня.

Своє рішення Зеленський аргументував тим, що фактично в Раді VIII скликання вже давно не було коаліції, і це дало йому право її розпустити. Офіційно було зафіксовано, що коаліція в Раді розпалася 17 травня, коли з неї вийшов "Народний фронт".

У підсумки відбулися позачергові вибори, на яких перемогу здобула пропрезидентська партія "Слуга народу". Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбулося 29 серпня. Спікером і першим віцеспікером стали "слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук відповідно.