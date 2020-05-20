Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

При каких условиях Зеленский готов распустить Раду: заявление президента

- Читати новину українською
Владимир Зеленский рассказал, когда распустит Раду
Владимир Зеленский рассказал, когда распустит Раду / Пресс-служба президента Украины

Пока предпосылок для роспуска украинского парламента нет. Однако, это может произойти, если монобольшинство не будет выполнять свою работу должным образом.

Что говорит Зеленский о роспуске Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский отметил, что пока партия "Слуга народа" голосует за все важные для страны законопроекты. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по случаю года его президентства, сообщает 24 канал.

К теме Есть год иммунитета: Разумков высказался о возможности роспуска Рады

Также он обнародовал перечень этих важных законов. Говорится о:

"То есть все, что было написано в программе президента. Все, чтобы превратить обещания в реальные действия", – пояснил Зеленский.

По словам президента, пока они так будут голосовать, он будет поддерживать партию "Слуга народа". Но не просто партию, а именно тот состав, который сейчас есть в парламенте, – монобольшинство. Зеленский подчеркнул, потому что они выполняют именно свою работу.

Как только они не будут или не захотят голосовать. Если они будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политикум Украины, одновременно не думая ни о чем, я буду распускать парламент,
– подытожил украинский лидер.

Интересно Корниенко оценил вероятность роспуска Рады: комета упадет, метеорит

Зеленский уже Раду распускал

Он подписал соответствующий указ 21 мая 2019 года сразу после инаугурации. Согласно ему, день голосования на внеочередных выборах депутатов был назначен на 21 июля.

Свое решение Зеленский аргументировал тем, что фактически в Раде VIIІ созыва уже давно не было коалиции, и это дало ему право ее распустить. Официально было зафиксировано, что коалиция в Раде распалась 17 мая, когда из нее вышел "Народный фронт".

В итоги состоялись внеочередные выборы, на которых победу одержала пропрезидентская партия "Слуга народа". Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоялось 29 августа. Спикером и первым вице-спикером стали "слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук соответственно.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Спасибо карантину
сегодня , 11:50 Спасибо карантину
Павло Казарін
Жесткие немецкие правила для "Северного потока-2": выиграет ли от этого Украина
сегодня , 10:39 Жесткие немецкие правила для "Северного потока-2": выиграет ли от этого Украина
Богдан Мірошниченко
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк