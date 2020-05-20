При каких условиях Зеленский готов распустить Раду: заявление президента

Пока предпосылок для роспуска украинского парламента нет. Однако, это может произойти, если монобольшинство не будет выполнять свою работу должным образом.

Что говорит Зеленский о роспуске Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский отметил, что пока партия "Слуга народа" голосует за все важные для страны законопроекты. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по случаю года его президентства, сообщает 24 канал.

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Также он обнародовал перечень этих важных законов. Говорится о:

"То есть все, что было написано в программе президента. Все, чтобы превратить обещания в реальные действия", – пояснил Зеленский.

По словам президента, пока они так будут голосовать, он будет поддерживать партию "Слуга народа". Но не просто партию, а именно тот состав, который сейчас есть в парламенте, – монобольшинство. Зеленский подчеркнул, потому что они выполняют именно свою работу.

Как только они не будут или не захотят голосовать. Если они будут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы влияния на политикум Украины, одновременно не думая ни о чем, я буду распускать парламент,

– подытожил украинский лидер.

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Зеленский уже Раду распускал

Он подписал соответствующий указ 21 мая 2019 года сразу после инаугурации. Согласно ему, день голосования на внеочередных выборах депутатов был назначен на 21 июля.

Свое решение Зеленский аргументировал тем, что фактически в Раде VIIІ созыва уже давно не было коалиции, и это дало ему право ее распустить. Официально было зафиксировано, что коалиция в Раде распалась 17 мая, когда из нее вышел "Народный фронт".

В итоги состоялись внеочередные выборы, на которых победу одержала пропрезидентская партия "Слуга народа". Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоялось 29 августа. Спикером и первым вице-спикером стали "слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук соответственно.