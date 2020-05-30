У нас не просто однофракційна більшість – у нас однопартійна, фактично, одноосібна більшість.

В інтерв'ю на 24 каналі Сергій Рахманін заявив, що не хоче закидати партії "Слуга народу", але вона не існувала до моменту перемоги Володимира Зеленського. Це люди, які набагато різнобарвніші, ніж молода партія "Голос". У них є єдиний спільний знаменник – це Володимир Зеленський.

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Він пояснив, що в "Голосі" – люди пов'язані спільною ідеологією та спільними поглядами на базові речі. У них немає суперечок, тертя, а тим більше – конфліктів чи дискусій щодо принципових запитань.

А у фракції "Слуга народу" – не критика, а констатація фактів на важливі речі. Там є абсолютно різні погляди, тому що це дуже різні люди,

– пояснив Сергій Рахманін.

"Ми маємо одну людину, яка мала можливість сформувати все – виконавчу владу, законодавчу владу і швидко переписувати правила, які напрацьовувалися роками або й десятиріччями. Жоден із президентів, жоден з очільників влади ніколи не мав такої змоги. У них був або компромісний уряд, або достатньо сильна опозиція в парламенті, з якою треба було домовлятися, тому що бракувало голосів", – додав Рахманін.



Сергій Рахманін / Скриншот з відео

Він розповів, що сьогодні одна людина могла переписати правила поведінки, ухвалення рішень на свій смак та розсуд. Наскільки це вдалося, наскільки це ефективно – можна дуже довго говорити, але вона це зробила. І це було зроблено в дуже пришвидшеному варіанті, а решта змушені жити за цими правилами.

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"Тому не йдеться про власний парламент чи монофракційну більшість. Йдеться про більшість, яку сформувала одна людина. Я можу ствердно й переконливо говорити, що за всю новітню історію України такого експерименту не було і він досі триває", – підсумував Рахманін.

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