Обстоятельства гибели трехлетнего Мусы Сулейманова надо тщательно изучить, – МИД
Гибель в Крыму трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова должна быть расследована и доведена до внимания мирового сообщества. Благодаря громким заявлениям в международных сообществах можно будет донести истинное положение вещей в оккупированном Крыму.
Об этом заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила в интервью Радио "Крым Реалии", пишет Интерфакс-Украина.
Накануне Сотни людей в Крыму пришли проститься с трехлетним Мусой Сулеймановым: фото
Заместитель министра отметила, что ситуация с гибелью трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть тщательно изучена, расследована и доведена до внимания мирового сообщества.
Чем громче будут звучать наши голоса в ООН, Европарламенте, ОБСЕ, Совете Европы, тем больше шансов на облегчение положения тех, кого оккупанты грубо лишили свободы и удерживают в нечеловеческих условиях,
– отметила Джапарова.
Вопросы поддержки политических заключенных во временно оккупированном Крыму находятся на постоянном контроле со стороны МИД, подчеркнула Джапарова.
Смерть Мусы Сулейманова: главное
- 26 июля в оккупированном Крыму нашли тело 3-летнего сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов исчез 3 дня назад из собственного двора. Его искали более 3 тысяч человек.
- Поисковую операцию не прекращали ни днем, ни ночью. Неравнодушные искали ребенка во всех сливных ямах и туалетах. Однако усилия были напрасными.
- Тело 3-летнего мальчика нашли в сливной яме возле дома. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.
- Оккупационные "власти" Крыма заявили, что причиной смерти Мусы Сулейманова стало утопление.