Гибель в Крыму трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова должна быть расследована и доведена до внимания мирового сообщества. Благодаря громким заявлениям в международных сообществах можно будет донести истинное положение вещей в оккупированном Крыму.

Об этом заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила в интервью Радио "Крым Реалии", пишет Интерфакс-Украина.

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Заместитель министра отметила, что ситуация с гибелью трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть тщательно изучена, расследована и доведена до внимания мирового сообщества.

Чем громче будут звучать наши голоса в ООН, Европарламенте, ОБСЕ, Совете Европы, тем больше шансов на облегчение положения тех, кого оккупанты грубо лишили свободы и удерживают в нечеловеческих условиях,

​ – отметила Джапарова.

Вопросы поддержки политических заключенных во временно оккупированном Крыму находятся на постоянном контроле со стороны МИД, подчеркнула Джапарова.

Подчеркнем, пленник Кремля Руслан Сулейманов не смог присутствовать на похоронах собственного трехлетнего сына. Несмотря на личную просьбу Владимира Зеленского, Путин не поспособствовал тому, чтобы политзаключенного освободили.

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