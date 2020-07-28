Загибель в Криму трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова повинна бути розслідувана і доведена до уваги світової спільноти. Завдяки голосним заявам у міжнародних спільнотах можна буде донести справжній стан речей в окупованому Криму.

Про це заступниця голлови МЗС Еміне Джапарова заявила в інтерв'ю радіо "Крим Реалії", пише Інтерфакс-Україна.

Напередодні Сотні людей у Криму прийшли попрощатися із трирічним Мусою Сулеймановим: фото

Заступник міністра зазначила, що ситуація із загибеллю трирічного Муси Сулейманова повинна бути ретельно вивчена, розслідувана і доведена до уваги світової спільноти.

Чим голосніше звучати наші голоси в ООН, Європарламенті, ОБСЄ, Раді Європи, тим більше шансів на полегшення положення тих, кого окупанти грубо позбавили волі і утримують в нелюдських умовах,

​ – зазначила Джапарова.

Питання підтримки політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму знаходяться на постійному контролі з боку МЗС, підкреслила Джапарова.

Підкреслимо, бранець Кремля Руслан Сулейманов не зміг бути присутнім на похороні власного трирічного сина. Незважаючи на особисте прохання Володимира Зеленського, Путін не посприяв тому, аби політв'язня звільнили.

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