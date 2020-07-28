Обставини загибелі трирічного Муси Сулейманова треба ретельно вивчити, – МЗС
Загибель в Криму трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова повинна бути розслідувана і доведена до уваги світової спільноти. Завдяки голосним заявам у міжнародних спільнотах можна буде донести справжній стан речей в окупованому Криму.
Про це заступниця голлови МЗС Еміне Джапарова заявила в інтерв'ю радіо "Крим Реалії", пише Інтерфакс-Україна.
Напередодні Сотні людей у Криму прийшли попрощатися із трирічним Мусою Сулеймановим: фото
Заступник міністра зазначила, що ситуація із загибеллю трирічного Муси Сулейманова повинна бути ретельно вивчена, розслідувана і доведена до уваги світової спільноти.
Чим голосніше звучати наші голоси в ООН, Європарламенті, ОБСЄ, Раді Європи, тим більше шансів на полегшення положення тих, кого окупанти грубо позбавили волі і утримують в нелюдських умовах,
– зазначила Джапарова.
Питання підтримки політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму знаходяться на постійному контролі з боку МЗС, підкреслила Джапарова.
Смерть Муси Сулейманова: головне
- 26 липня в окупованому Криму знайшли тіло 3-річного сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Муса Сулейманов зник 3 дні тому з власного подвір'я. Його шукали понад 3 тисячі людей.
- Пошукову операцію не припиняли ані вдень, ані вночі. Небайдужі шукали дитину у всіх зливних ямах та туалетах. Однак зусилля були марними.
- Тіло 3-річного хлопчика знайшли у зливній ямі біля оселі. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявлено.
- Окупаційна "влада" Криму заявила, що причиною смерті Муси Сулейманова стало утоплення.