Шевченковский районный суд Киева утвердил июньское соглашение Никитенко со следствием. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении террористического акта.
Ранее Семенченко вручили подозрение из-за обстрела телеканала "112 Украина"
Подробнее об участии в вооруженном формировании
В судебном решении упоминают компанию "Donbass Battalion corporation". Ее создали в 2018 году и зарегистрировали в США. Участники этого формирования построили и обустроили в Украине тренировочную базу.
Она действовала под видом охранной фирмы ООО "Донкорп Украина". Никитенко присоединился к вновь созданной "фирме". Он должен был готовить новобранцев.
Что суд говорит о теракте
В материалах дела указано, что теракт возле "112 канала" инициировал Семен Семенченко. Он поручил организацию Вадиму Боровику, который привлек Никитенко.
Боровик и Никитенко приехали в близлежащие кварталы на машине. В подготовленном месте они забрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 и на велосипедах направились к зданию "112 канала". Однако стрелял только Боровик.
Приговор для Никитенко
Суд присудил Никитенко 5 лет лишения свободы. В то же время наказание изменили на 3 года испытательного срока.
Обстрел "112 канала": что известно
- Здание "112 канала" обстреляли в Киеве ночью 13 июля 2019 года. Чудом, из людей никто не пострадал, однако здание и вывеска телеканала были повреждены.
- Интересно, что обстрел произошел накануне показа фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".
- Это пропагандистский фильм, где войну на Донбассе называют "гражданским конфликтом", а Россия не изображена агрессором.