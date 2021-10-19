Шевченківський районний суд Києва затвердив червневу угоду Нікитенка зі слідством. Його визнали винним в участі у незаконному збройному формуванні і проведенні терористичного акту.
Раніше Семенченку вручили підозру через обстріл телеканалу "112 Україна"
Детальніше про участь у збройному формуванні
У судовому рішенні згадують компанію "Donbass Battalion corporation". Її створили у 2018 році і зареєстрували у США. Учасники цього формування збудували та облаштували в Україні тренувальну базу.
Вона діяла під виглядом охоронної фірми ТОВ "Донкорп Україна". Нікитенко долучився до новоствореної "фірми". Він мав готувати новобранців.
Що суд каже про теракт
У матеріалах справи вказано, що теракт біля "112 каналу" ініціював Семен Семенченко. Він доручив організацію Вадиму Боровику, який залучив Нікитенка.
Боровик та Нікитенко приїхали у прилеглі квартали на машині. У підготовленому місці вони забрали ручний протитанковий гранатомет РПГ-22 та велосипедами попрямували до будівлі "112 каналу". Однак стріляв лише Боровик.
Вирок для Нікитенка
Суд присудив Нікитенку 5 років позбавлення волі. Водночас покарання змінили на 3 роки випробовувального терміну.
Обстріл "112 каналу": що відомо
- Будівлю "112 каналу" обстріляли в Києві вночі 13 липня 2019 року. Дивом, з людей ніхто не постраждав, однак будівля і вивіска телеканалу були пошкоджені.
- Цікаво, що обстріл стався напередодні показу фільму американського режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України".
- Це пропагандистський фільм, де війну на Донбасі називають "громадянським конфліктом", а Росія не зображена агресором.