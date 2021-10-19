Шевченківський районний суд Києва затвердив червневу угоду Нікитенка зі слідством. Його визнали винним в участі у незаконному збройному формуванні і проведенні терористичного акту.

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Детальніше про участь у збройному формуванні

У судовому рішенні згадують компанію "Donbass Battalion corporation". Її створили у 2018 році і зареєстрували у США. Учасники цього формування збудували та облаштували в Україні тренувальну базу.

Вона діяла під виглядом охоронної фірми ТОВ "Донкорп Україна". Нікитенко долучився до новоствореної "фірми". Він мав готувати новобранців.

Що суд каже про теракт

У матеріалах справи вказано, що теракт біля "112 каналу" ініціював Семен Семенченко. Він доручив організацію Вадиму Боровику, який залучив Нікитенка.

Боровик та Нікитенко приїхали у прилеглі квартали на машині. У підготовленому місці вони забрали ручний протитанковий гранатомет РПГ-22 та велосипедами попрямували до будівлі "112 каналу". Однак стріляв лише Боровик.

Вирок для Нікитенка

Суд присудив Нікитенку 5 років позбавлення волі. Водночас покарання змінили на 3 роки випробовувального терміну.

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