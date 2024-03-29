Сейчас у Воздушных Сил нет информации о том, что российские ракеты залетели на территорию Молдовы. Об этом сказал представитель Воздушных Сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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По нашим данным, такой информации нет, но информация сейчас уточняется. Так, действительно, в ту сторону, в направлении населенного пункта Ожево, летели ракеты, но относительно пересечения границы информации пока у нас нет,
– пояснил Евлаш.
Российские дроны уже летали по территории Молдовы
Месяц назад, 26 февраля, во время атаки ударными БпЛА один из российских дронов пролетел по территории Молдовы несколько десятков километров. В Силах обороны Юга тогда отметили, что захватчики провокационно направили БпЛА по траектории с пересечением украинско-молдавского участка границы.
Во время атаки дрон пролетел над территорией соседнего государства и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен Силами противовоздушной обороны Украины.
В то же время в Министерстве обороны Молдовы опровергли информацию о том, что БПЛА залетел с территории Молдовы.
Россия в очередной раз атаковала Украину: что известно об обстреле 29 марта
- Российские войска еще поздно вечером 28 марта начали атаковать Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а впоследствии – атаковал ракетами различных типов.
- Известно, что враг бил баллистическими ракетами, которые запускал с временно оккупированного Крыма. Кроме того, во время массированной атаки оккупанты запустили и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Их враг направил в направлении Львовской области.
- Взрывы во время атаки раздавались и в Ивано-Франковской и Черновицкой области. В частности в Черновицкой области сбили российские ракеты – зафиксировано падение обломков.
- В Укрэнерго добавили, что во время ночной атаки были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных областях. В ДТЭК также отметили, что оккупанты ударили по 3 теплоэлектростанциях – серьезно повреждено оборудование. После того, как угроза прошла, энергетики начали оперативно ликвидировать последствия ночного террора.