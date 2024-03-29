Посол США назвала варварскими запуски российских ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины.
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Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины... Варварские усилия России для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно,
– написала Бринк в соцсети X.
В своем сообщении Бринк также подчеркнула необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь на фоне массированных российских ударов.
"Наша помощь нужна сейчас", – подчеркнула она.
Массированная атака по Украине 29 марта: что известно
- Оккупанты еще поздно вечером 28 марта начали атаковать Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а впоследствии – атаковал ракетами различных типов.
- Также известно, что враг бил баллистическими ракетами, которые запускал с временно оккупированного Крыма. Кроме того, во время массированной атаки оккупанты запустили и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Их враг направил в направлении Львовской области.
- В Укрэнерго сообщили, что во время массированной атаки 29 марта под прицелом врага снова оказались энергетические объекты. Так, в результате ударов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.
- Силы ПВО провели мощную боевую работу, которая продолжалась в течение нескольких часов. Из 99 воздушных целей украинским защитникам удалось сбить 84. Так, силы и средства ПВО приземлили почти все "Шахеды" – 58 ударных БпЛА. Также украинские защитники сбили 26 ракет: