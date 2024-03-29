Посол США назвала варварськими запуски російських ракет та безпілотників по енергетичній інфраструктурі України.
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Всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України… Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей продовжуються безконтрольно,
– написала Брінк у соцмережі X.
У своєму повідомленні Брінк також наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі масованих російських ударів.
"Наша допомога потрібна зараз", – підкреслила вона.
Масована атака по Україні 29 березня: що відомо
- Окупанти ще пізно ввечері 28 березня почали атакувати Україну. Спочатку ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед", а згодом – атакував ракетами різних типів.
- Також відомо, що ворог бив балістичними ракетами, які запускав з тимчасово окупованого Криму. Окрім того, під час масованої атаки окупанти запустили й аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Їх ворог спрямував у напрямку Львівської області.
- В Укренерго повідомили, що під час масованої атаки 29 березня під прицілом ворога знову опинилися енергетичні об'єкти. Так, внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.
- Сили ППО провели потужну бойову роботу, які тривала протягом кількох годин. З 99 повітряних цілей українським захисникам вдалося збити 84. Так, сили та засоби ППО приземлили майже всі "Шахеди" – 58 ударних БпЛА. Також українські захисники збили 26 ракет: