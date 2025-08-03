Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что для оккупантов запуск ракет из Курской области является оправданным. Оттуда в Киев чуть больше, чем 300 километров, поэтому время полета очень короткое.

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Как эффективно противодействовать этим ракетам?

Из-за такого малого расстояния ракета может долететь за несколько минут. А низкие высоты, на которых она идет, не дают возможности зенитным ракетным комплексам ее обнаружить. Ракету удается увидеть только тогда, когда она подходит очень близко.

Нам нужны воздушные локаторы или самолеты. Например, на F-16 и Mirage есть хорошие локаторы, которые определяют движение ракеты. Поэтому это комплексный подход, но должна быть плотная фронтальная ПВО, о которой мы часто говорили,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он добавил, что крылатая ракета – это достаточно легкая цель для ЗРК, который ее увидел. Она не такая скоростная, мало маневренная, идет по определенному маршруту с тепловым следом, который хорошо заметен. Если ее увидеть, то можно говорить о 100% уничтожении.

Поэтому главное увидеть, а для этого нужна серьезная фронтальная ПВО. Этим вопросом сейчас занимается глава Сил беспилотных систем Роберт Бровди,

– добавил летчик-инструктор.

Россияне 31 июля главной целью выбрали Киев. Сначала на столицу выпустили сотни беспилотников, чтобы оценить работу противовоздушной обороны. А дальше оккупанты выпустили ракеты. Атака беспилотников отвлекала внимание ПВО, а в это время россияне использовали 8 ракет.

Большинству из них удалось пройти. Они принесли страшную беду, в частности было прямое попадание в многоэтажку в Соломенском районе. Под завалами оказались люди. Всего во время атаки погиб 31 человек, среди них 5 детей.