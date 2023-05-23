Подробности рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он сказал, что может говориться о 5 человек.

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Жилой дом в Авдеевке разрушила очередная российская ракета. 9 этажей – к фундаменту. Под завалами – 2 человека, но может быть до 5 человек. Два человека ранены, одна женщина – в тяжелом состоянии,

– сообщил Барабаш.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заметил, что российские оккупанты продолжают системно и методично разрушать город.

"Авдеевка с 2014 года достойно и стойко выдерживает рашистское нашествие. В своем стремлении ее покорить решисты прибегают к тактике выжженной земли", - подчеркнул он.

Последствия вражеского обстрела Авдеевки / Фото Павла Кириленко

По его словам, в городе остаются более 1700 человек. Все они ежедневно подвергают себя смертельной опасности. Он подчеркнул, что возможности и средства для эвакуации есть и призвал эвакуироваться.

Добавим, что на днях из села Новобахмутовка Очеретинского общества под Авдеевкой, эвакуировали двух маленьких близнецов. Их родители до последнего были против. Раздумать их заставил мощный прилет на территорию населенного пункта.