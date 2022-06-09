Бомбоубежище уцелело, поэтому обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Как удалось избежать выброса химикатов

В результате взрывов повреждено по меньшей мере 2 цеха химического предприятия. Один из них ключевой – цех производства аммиака 1-Б.

Однако Гайдай отметил, что выбросы химических веществ в окружающую среду не произошло. Владелец предприятия пояснил, что удобрения и химикаты вывезли с территории на второй день войны.

Какая ситуация в Луганской области

На Донбассе в последние недели продолжаются ожесточенные бои, самая сложная ситуация в Луганской области. Глава ОВА рассказал , что тишины в Северодонецке нет вообще – разве, когда перезаряжают пушки.

В областном центре продолжаются уличные бои. При этом россияне совершают обильные обстрелы артиллерии, а затем – попытки прорыва. Такую же подлую тактику враг применял в уничтоженных Рубежном и Попасной. Кроме того, захватчики мощно готовят по промышленной зоне, которую контролируют украинские военные.

Мирные люди продолжают гибнуть. Российские кафиры убили за последние сутки по меньшей мере 4 жителей области. Один из них – житель Северодонецка, а трое – лисичане: мужчина и две женщины.

Гайдай подчеркнул, что ВСУ действительно могут зачистить Северодонецк за 2 – 3 дня. Для этого им нужно получить западное дальнобойное оружие. Тогда начнется "дуэль артиллерий" и советщина точно проигрывает Западу.

Отдельно чиновник добавил, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна, как и подвоз резиногрузов. В настоящее время больница имеет все необходимое, чтобы стабилизировать раненых.

Связь с гуманитарным штабом тоже есть. Гумгрузы ежедневно завозят в Лисичанск.

Трасса "Лисичанск – Бахмут" остается под нашим контролем. Однако россияне ее постоянно штурмуют, поэтому этот путь мы не используем.

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