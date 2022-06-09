Бомбосховище вціліло, тому обійшлось без жертв. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Як вдалось уникнути викиду хімікатів

У результаті вибухів пошкоджено щонайменше 2 цехи хімічного підприємства. Один із них ключовий – цех виробництва аміаку 1-Б.

Проте Гайдай зазначив, що викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося. Власник підприємства пояснив, що всі добрива та хімікати вивезли з території на другий день війни.

Яка ситуація на Луганщині

На Донбасі останніми тижнями тривають запеклі бої, найскладніша ситуація у Луганській області. Глава ОВА розповів, що тиші у Сєвєродонецьку немає взагалі – хіба, коли перезаряджають гармати.

В обласному центрі тривають вуличні бої. При цьому росіяни здійснюють рясні обстріли артилерії, а потім – спроби прориву. Таку ж підлу тактику ворог застосовував у знищених Рубіжному та Попасній. Крім того, загарбники потужно гатять по промисловій зоні, яку контролюють українські військові.

Мирні люди й далі гинуть. Російські окупанти вбили за останню добу щонайменше 4 жителів області. Один із них – мешканець Сєвєродонецька, а троє – лисичани: чоловік і двоє жінок.

Гайдай наголосив, що ЗСУ насправді можуть зачистити Сєвєродонецьк за 2 – 3 дні. Для цього їм потрібно отримати західну далекобійну зброю. Тоді розпочнеться "дуель артилерій", й радянщина точно програє Заходу.

Окремо чиновник додав, що евакуація з Сєвєродонецька поки неможлива, як і підвезення гумвантажів. Наразі лікарня має все необхідне, аби стабілізувати поранених.

Зв'язок з гуманітарним штабом теж є. Гумвантажі щоденно завозять до Лисичанська

Траса "Лисичанськ – Бахмут" залишається під нашим контролем. Проте росіяни її постійно штурмують, тому цю дорогу ми не використовуємо.

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