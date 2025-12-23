Директор Чернобыльской АЭС: саркофаг над аварийным реактором не выдержит прямого попадания русских

На Чернобыльской АЭС пока сохраняется серьезная угроза над аварийным реактором. Прямое попадание ракеты или дрона может повредить укрытие и привести к разгерметизации старого саркофага.

Об этом в интервью AFP сообщил директор ЧАЭС Сергей Тараканов, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Украина "запустила" реактор на Чернобыльской АЭС: россияне распространили новый фейк

Какие последствия может иметь удар российских войск по Чернобыльской АЭС?

По словам руководителя Чернобыльской атомной электростанции, сейчас российские обстрелы представляют серьезную опасность для саркофага над аварийным реактором.

Если ракета или дрон попадет непосредственно или даже упадет где-то рядом, например "Искандер", не дай Бог, это вызовет мини-землетрясение. Никто не может гарантировать, что после такого "Укрытие" устоит. Это главная угроза,

– сказал Тараканов.

Справочно! Саркофаг возведен после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Впоследствии он был накрыт новой защитной оболочкой (конфайнментом) – стальной аркой, которая должна была бы защитить старый саркофаг.

По информации МАГАТЭ, укрытие над реактором потеряло часть своих защитных функций, в частности способность полностью удерживать радиоактивные материалы, хотя основные конструкции остаются целыми. Директор АЭС предупредил, что еще одно прямое попадание может повредить и старый саркофаг, который находится под стальной аркой.

Что известно об атаке россиян на ЧАЭС?