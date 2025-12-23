Директор Чернобыльской АЭС: саркофаг над аварийным реактором не выдержит прямого попадания русских
- Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что прямое попадание ракеты или дрона может повредить саркофаг над аварийным реактором.
- МАГАТЭ сообщило, что укрытие над реактором потеряло часть своих защитных функций, но основные конструкции остаются целыми.
На Чернобыльской АЭС пока сохраняется серьезная угроза над аварийным реактором. Прямое попадание ракеты или дрона может повредить укрытие и привести к разгерметизации старого саркофага.
Об этом в интервью AFP сообщил директор ЧАЭС Сергей Тараканов, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Смотрите также Украина "запустила" реактор на Чернобыльской АЭС: россияне распространили новый фейк
Какие последствия может иметь удар российских войск по Чернобыльской АЭС?
По словам руководителя Чернобыльской атомной электростанции, сейчас российские обстрелы представляют серьезную опасность для саркофага над аварийным реактором.
Если ракета или дрон попадет непосредственно или даже упадет где-то рядом, например "Искандер", не дай Бог, это вызовет мини-землетрясение. Никто не может гарантировать, что после такого "Укрытие" устоит. Это главная угроза,
– сказал Тараканов.
Справочно! Саркофаг возведен после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Впоследствии он был накрыт новой защитной оболочкой (конфайнментом) – стальной аркой, которая должна была бы защитить старый саркофаг.
По информации МАГАТЭ, укрытие над реактором потеряло часть своих защитных функций, в частности способность полностью удерживать радиоактивные материалы, хотя основные конструкции остаются целыми. Директор АЭС предупредил, что еще одно прямое попадание может повредить и старый саркофаг, который находится под стальной аркой.
Что известно об атаке россиян на ЧАЭС?
По данным AFP, ночью 14 февраля 2025 года российский дрон повредил крышу арки, вызвав пожар во внешней обшивке.
После инцидента уровень радиации на ЧАЭС и вне ее остался в пределах нормы. Это подтвердили украинские службы, ООН и эксперты МАГАТЭ.
Обзор МАГАТЭ зафиксировал существенные повреждения оболочки новой безопасной защиты саркофага, пожар в кровле, повреждения внутренней и внешней облицовки и отверстие в арке диаметром около 6 метров. В то же время опорные конструкции не пострадали.