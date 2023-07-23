Террористы открыли огонь по городу на рассвете. Они нанесли удар кассетными боеприпасами.

Смотрите также Оккупанты обстреляли Часов Яр и Торецк, погибли мужчина и женщина, – ОП

Что известно об обстреле Часового Яра

Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, россияне кассетными боеприпасами уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

После обстрела там произошел пожар. Спасатели выехали на место происшествия, но были вынуждены прекратить работу, поскольку террористы не прекращали стрелять.

Кириленко отметил, что здание Дворца культуры сгорело. В нем был уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи – пищевые наборы, бытовая химия и медицинское оборудование. К счастью, обошлось без жертв.

Российские войска еще раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются нанести максимальный ущерб прежде всего – гражданским,

– подчеркнул глава региона.

Последствия удара по Часовому Яру / фото ОВА

Массированные обстрелы Донецкой области: последние новости