Терористи відкрили вогонь по місту вдосвіта. Вони завдали удару касетними боєприпасами.
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Що відомо про обстріл Часового Яру
Як розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни касетними боєприпасами знищили Палац культури у Часовому Ярі, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.
Після обстрілу там зчинилася пожежа. Рятувальники виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки терористи не припиняли стріляти.
Кириленко зазначив, що будівля Палацу культури згоріла. В ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги – харчові набори, побутова хімія та медичне обладнання. На щастя, обійшлося без жертв.
Російські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються завдати максимальної шкоди передусім – цивільним,
– наголосив очільник регіону.
Наслідки удару по Часовому Яру / фото ОВА
Масовані обстріли Донеччини: останні новини
- Станом на 23 липня росіяни завдали ударів по Дружківській громаді: у Софіївці 1 загиблий і 4 поранених, у Дружківці 3 поранених. Також у Торецькому Шахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, вигоріло поле ячменю.
- На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Авдіївці. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гірнику, 5 приватних будинків у Курахівці і 1 у Гострому. Зафіксовано обстріли Красногорівки і Зоряного Мар'їнської громади.
- На Горлівському напрямку у Торецькій громаді поранено 1 людину і пошкоджено 20 будинків у Дружбі, пошкоджено будинок у Нью-Йорку. У Костянтинівці поранена 1 людина; також у громаді пошкоджено 2 будинки в Марковому і 1 у Червоному. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, крамницю, багатоповерхівку і заклад культури.
- На Лисичанському напрямку 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Сіверську.
- Павло Кириленко заявляв, що всього за добу 22 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 11.