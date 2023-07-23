Терористи відкрили вогонь по місту вдосвіта. Вони завдали удару касетними боєприпасами.

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Що відомо про обстріл Часового Яру

Як розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни касетними боєприпасами знищили Палац культури у Часовому Ярі, який використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

Після обстрілу там зчинилася пожежа. Рятувальники виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки терористи не припиняли стріляти.

Кириленко зазначив, що будівля Палацу культури згоріла. В ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги – харчові набори, побутова хімія та медичне обладнання. На щастя, обійшлося без жертв.

Російські війська вкотре довели, що нехтують правилами ведення війни і намагаються завдати максимальної шкоди передусім – цивільним,

– наголосив очільник регіону.

Наслідки удару по Часовому Яру / фото ОВА

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