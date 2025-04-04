Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Россияне в очередной раз обстреляли Черниговскую область

В Укрзализныце заявили, что железнодорожная инфраструктура снова находилась под вражеским обстрелом.

Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Семеновки в Черниговской области,

– говорится в заявлении.

В результате прямого попадания вражеского беспилотника в помещение вокзала после ничего обстрела была повреждена крыша здания, а также выбиты окна.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших в результате атаки.

Продолжаем движение,

– добавили в Укрзализныце.

Последствия ночного обстрела Черниговщины / Фото: Укрзализныця

Ранее председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус также сообщал, что за минувшие сутки под ударом находились 3 района области. По его словам, на Черниговщине зафиксировали 75 взрывов в 20 населенных пунктах.

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Напомним, в ночь на 4 апреля российские беспилотники также атаковали Харьков. В результате вражеского удара в городе погибли 5 человек, еще 32 получили ранения.