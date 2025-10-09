В результате российской атаки Черноморск остался без света: есть пострадавшие
- В результате атаки российских дронов Черноморск остался без электроснабжения, критические объекты работают на генераторах.
- В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура и частные дома, есть пострадавшие, но погибших нет.
В ночь на 9 октября российские дроны снова атаковали Одесскую область. Больше всего пострадал Черноморск – после вражеского удара город остался без света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева.
Читайте также Масштабные пожары вспыхнули в Одесской области из-за российской атаки: пострадали люди
Какие последствия атаки в Одесской области?
Василий Гуляев заявил, что враг снова совершил атаку на Черноморскую общину. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.
По словам мэра города, критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах. К счастью, информации о погибших в результате удара нет, одновременно есть пострадавшие.
Электроснабжение в громаде отсутствует (кроме села Бурлачья Балка). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением,
– добавил Гуляев.
Также местные власти начинают развертывание Пунктов несокрушимости. По словам мэра, более подробная информация, в частности адреса пунктов, будет опубликована позже.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Россияне атаковали Украину БпЛА: последние новости
В ночь на 9 октября российские войска атаковали Украину 112 ударными БпЛА Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. По данным Воздушных сил ВСУ, более 70 из них составляли именно "Шахеды".
Силам ПВО удалось сбить 87 вражеских БпЛА. Также зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 12 локациях.
Кроме Одесской области, под массированным ударом этой ночью оказалась Сумская область. Россияне атаковали общины региона десятками ударных БПЛА и управляемыми авиабомбами. В результате обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура.