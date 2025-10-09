В ночь на 9 октября российские дроны снова атаковали Одесскую область. Больше всего пострадал Черноморск – после вражеского удара город остался без света.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева.

Какие последствия атаки в Одесской области?

Василий Гуляев заявил, что враг снова совершил атаку на Черноморскую общину. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.

По словам мэра города, критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах. К счастью, информации о погибших в результате удара нет, одновременно есть пострадавшие.

Электроснабжение в громаде отсутствует (кроме села Бурлачья Балка). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением,

– добавил Гуляев.

Также местные власти начинают развертывание Пунктов несокрушимости. По словам мэра, более подробная информация, в частности адреса пунктов, будет опубликована позже.

