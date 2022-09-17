Последствия очередных обстрелов Чугуева

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. В каком она состоянии – неизвестно.

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По предварительным данным, от попаданий повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы, информация обновляется,
– сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко рассказал Общественному, что одна российская ракета попала в частный сектор. Поэтому занялось хозяйственное сооружение. Огонь охватил 15 квадратных метров.

Еще как минимум одна ракета попала в административное здание в селе Каменная Яруга. Спасатели уже осматривают место попадания.

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