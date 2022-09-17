Наслідки чергових обстрілів Чугуєва

Постраждалу дитину госпіталізували у лікарню. У якому вона стані – невідомо.

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За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється,
– повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Речник обласного управління ДСНС Євген Василенко розповів Суспільному, що одна російська ракета влучила у приватний сектор. Через це зайнялася господарча споруда. Вогонь охопив 15 квадратних метрів.

Ще щонайменше одна ракета влучила в адміністративну будівлю у селі Кам'яна Яруга. Рятувальники вже оглядають місце влучання.

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