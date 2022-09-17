Наслідки чергових обстрілів Чугуєва

Постраждалу дитину госпіталізували у лікарню. У якому вона стані – невідомо.

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За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється,

– повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Речник обласного управління ДСНС Євген Василенко розповів Суспільному, що одна російська ракета влучила у приватний сектор. Через це зайнялася господарча споруда. Вогонь охопив 15 квадратних метрів.

Ще щонайменше одна ракета влучила в адміністративну будівлю у селі Кам'яна Яруга. Рятувальники вже оглядають місце влучання.

Яка ситуація на Харківщині: останні новини

У ніч на 17 вересня у Харкові спалахнула пожежа на підприємстві після того, як його обстріляли окупанти. Вогонь поширився на площу 200 квадратних метрів. На щастя, минулося без постраждалих. Фахівці на місці події з'ясували, що росіяни запустили по Індустріальному району міста ракети із ЗРК С-300.

16 вересня українські військові повідомили, що повністю звільнили Куп'янськ. Тепер там майорить український прапор.

Президент Володимир Зеленський заявив, що майже вся територія Харківської області вже деокупована. Водночас росіяни після себе залишили спустошення.

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