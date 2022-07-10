В результате вражеских обстрелов пострадал Синельниковский район области. российские оккупанты огнем реактивных систем залпового огня накрыли Великомихайловскую общину.

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Пожар удалось ликвидировать

В одном из сел общины возник пожар во дворе частного дома – загорелся сеновал и трактор. К счастью, пожар удалось ликвидировать.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Масштабы разрушений после обстрела выясняются.

Для атаки россияне использовали запрещенные кассетные боеприпасы. Поэтому в ГСЧС призывают местных жителей не передвигаться по территории села, ведь сейчас идет поиск остатков вражеских снарядов.

россияне могут готовить новые провокации с "Точкой У"

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как на временно оккупированной территории Луганской области российские оккупанты перегоняют ракетные комплексы "Точка У". Поэтому есть возможность подготовки новых провокаций против мирного населения.

оккупанты нагло врут, что комплекса "Точка У" у них на вооружении нет, хотя на параде 9 мая 2021 года такой комплекс проехался по красной площади в москве.

Самая трагическая провокация россиян с использованием "Точки У" – обстрел вокзала в Краматорске. оккупанты запустили ракеты из временно оккупированного Шахтерска. На них написали "За детей".

В результате атаки погибли 52 человека, еще более 100 получили ранения. российские пропагандисты всячески пытались обвинить Украину в обстреле и нагло врали о том, что "Точки У" в россии просто нет.

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